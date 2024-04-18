Geçmişi Karamanoğulları dönemine uzanan o dönemde doğal besin kaynağı ve şifa niyetine tercih edilen ana malzemesi elma olan Pestelma’nın Fethiye’de tadına bakanlar lezzetine hayran oldu.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın girişimiyle Fethiye’de yaşayan Karamanlıların tanıttığı ve turistlere de ikram edilen Pestelma’nın satışı internet üzerinden yapılacak.

Karaman'ın elma üretiminde Türkiye'de önemli bir konuma sahip olması ve üretken belediyecilik anlamında Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın önemli projelerinden biri olan Pestelma, bölge halkının emeğinin daha da değerlenmesine katkı sağlıyor.

Bu eşsiz lezzete ulaşmak isteyenler, yapım aşamasında bulunan, https://ongundanal.com/index.php adresinden güvenle ürünü alabilecek.

Pestelma Nedir ?

Karamanoğlu döneminden günümüze uzanan, Karaman’a özgü geleneksel bir tatlıdır. Karamanoğlu İbrahim Bey’in eşi İlaldı Hatun tarafından hazırlanan, yalnızca lezzet anlamında değil, birçok hastalığa da şifa olarak üretilmiştir.

Karaman’a özgü ve sadece Karaman’da yetişen elmalardan üretilen, besin değeri oldukça yüksek olan, içerdiği vitamin değerleri sayesinde vücudu dengeleyen ve bağışıklık sistemini güçlendiren, düşük kalorili sağlıklı bir tatlıdır.

İçerisinde hiçbir katkı maddesi olmadan geleneksel üretim süreci korunarak, tamamen organik ve doğal malzemelerle günümüzde üretilmektedir.

Geleneksel üretim süreci, kalitesi ve içeriği günümüzde de değiştirilmeden tamamen organik ve doğal olan, içerisinde hiçbir katkı maddesi olmayan Pestelma’ya kuruyemişler eklenerek içeriği zenginleştirilmiştir.