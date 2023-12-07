BURSA (İGFA) - Karsan’ın hedef pazarlarında büyümeye devam ettiğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “K-Mobility S.R.L. ile gerçekleştirdiğimiz bayilik anlaşması ile İtalya’da büyüyen elektrikli araç parkımız için müşterilerimize satış sonrası hizmetler ve yedek parça alanında sunacağımız hizmette etkinliklerinin daha da artacağını söyledi.

İtalya’da e-mobilite alanında büyümeye devam ederken, yüzde 100 iştiraki olan Karsan Europe liderliğinde K-Mobility S.R.L. gibi işbirliklerimiz ile hizmet ağımızı genişletmeye devam ettiklerini kaydeden Baş, "Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve müşteri deneyiminde mükemmelliyeti sağlamak için atılımlarımız devam edecek. Avrupa’da hızla büyüyen Karsan elektrikli filosunun satış sonrası operasyonları anlamında da, alanında yetkin firmalarla iş birliği yaparak geleceğe hazırlanıyoruz. Attığımız bu adımlar ile Karsan olarak İtalya’daki elektrikli filomuzu önümüzdeki yıl daha da büyüteceğiz” dedi.