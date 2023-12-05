İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Verimli tarım alanlarında onlarca çeşit ürünün yetiştiği İzmir, Manisa ve Aydın'da geçen ay yağan yağmurlar, tarımsal üretim için suya ihtiyaç duyan çiftçiyi memnun etti.

Kasım ayında uzun yıllar ortalamasından yaklaşık 2,5 kat fazla yağış alan İzmir, bu yıl, 2001 yılından sonraki en yağışlı kasımı yaşadı.

Kentin önemli tarım alanı Menemen Ovası da bu yağmurlardan olumlu etkilendi. Ürün yelpazesinin kuraklık nedeniyle değişmeye başladığı ovada, geçen yıl sonbaharın kurak olması nedeniyle ekimi geciken buğday, zamanında ekildi ve filizlendi. Su, ovadaki diğer ürünlerin gelişimine de olumlu yansıdı.

Menemen Ziraat Odası Başkanı Yücel Altıntaş, AA muhabirine, ovada 220 bin dönüm alanda tarım yapıldığını söyledi.

Ovanın temel ürünü olan pamuğun son yıllarda kuraklık ve ürün fiyatının üreticinin istediği düzeyde olmaması nedeniyle azaldığını anlatan Altıntaş, buğday ekimine yönelme olduğunu, yaklaşık 80 bin dönüm alanda buğday ekildiğini belirtti.

Altıntaş, kasım ayındaki yağışlarla toprağın ekim için gerekli neme ulaştığını, ardından da tohumların filizlenmesine imkan sağladığını kaydederek, "Bölgemizde kuraklıktan dolayı su ihtiyacımız vardı. Son yağan yağmurlar bize altın değerinde geldi." dedi.

Bölgede metrekareye 120 kilogram yağış düştüğünü aktaran Altıntaş, şöyle devam etti:

"Bu da ovamıza iyi geldi. Özellikle de buğdayın çimlenmesini hızlandırdı. Kışlık ürünlerde sulama maliyetini düşürdü. Bölgemizde 20 bin dekar civarında ıspanak, brokoli, lahana, karnabahar gibi kışlık sebze ekili. Geçen yıl sonbahar yağmurları geç geldi. Aşağı yukarı aralığın ilk haftası gibi gelmişti. İnşallah önümüzdeki günlerde de hava şartları müsaade ederse buğday ekimi devam edecek."

Menemen'de 150 dönümde kışlık sebze üreten Akif Aykanat da önceki yıllara nazaran daha yağışlı bir kasım geçirdiklerini, barajların da bundan olumlu etkilendiğini belirtti.

Kışlık sebzelerin suya çok ihtiyaç duyduğunu ifade eden Aykanat, "Ekim aylarında yaptığımız sulamadan sonra kasımda sulamaya ihtiyaç duymadık. Bol yağışlar aldık. Bunlar büyük artılar. Çünkü sulama maliyetlerimiz çok yüksek. Derin kuyulardan, sondajlardan ve elektrik giderinden kurtuluyorsunuz bu sayede. Dolayısıyla ekonomik girdilerde biraz düşüş yaşatıyor. Tabii bunun da aşırısı zarar veriyor." diye konuştu.

- "15 gün önce ekilen tarlalar yemyeşil"

Manisa'nın tarımsal faaliyetleri yüksek ilçelerinden Turgutlu'da da kasım yağmurları yüzleri güldürdü.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol da son yıllarda kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde su sıkıntısı yaşadıklarını, kasım ayındaki yağmurlarla çiftçinin içinin biraz rahatladığını söyledi.

Buğday alanlarının yarısının ekildiğini, kalanının da ekiminin tamamlanacağını dile getiren Şenol, "Yağmurun çok faydası oldu. Toprak tavlı, ekiyoruz. Filizlenme başladı, 15 gün önce ekilen tarlalar yemyeşil. Bu dönemdeki yağmurlar verimi de artırır." dedi.

- Pamuk üreticisi sevindi

Aydın Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri de Söke'nin pamuk üretiminde ülkenin önemli merkezlerinden olduğuna dikkati çekerek, pamuğun yetişmek için bol suya ihtiyaç duyduğunu, sulama için de barajların dolu olması gerektiğini anlattı.

Kasım yağmurlarının barajların doluluk oranına olumlu yansıyacağına işaret eden Tanyeri, yağmurların pamuk üreticisini sevindirdiğini söyledi.

Tanyeri, bölge de az da olsa hububat ekimi de yapıldığını kaydederek, "Çok yağış alan yerlerde çamur olunca buğday edilemedi. Önümüzdeki günlerde yağmurun durumuna göre toprak tohum ekimine uygun hale gelirse üretici buğday ekecek." ifadelerini kullandı.