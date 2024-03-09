31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Kavaklıdere’de 13 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime giriyor,  Bağımsız Belediye Başkan Adayı ise yok.
Belediye Meclisi’ne ise 12 siyasi parti aday gösterirken, bağımsız aday ise çıkmadı.

İşte, Kavaklıdere Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

MEHMET DEMİR

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mesut Karataş İlkokul
  2. Esen Başpınar İlkokul
  3. Ertan Koca Üniversite/Yüksekokul
  4. Halil İbrahim Doğramacı Ortaokul/Lise
  5. Hasan Karadağ İlkokul
  6. Halilibrahim Hilal Üniversite/Yüksekokul
  7. Cihat Başpınar Ortaokul/Lise
  8. Ersun Atıcı Ortaokul/Lise
  9. Mert Karademir Üniversite/Yüksekokul
  10. İsmail Sıdra Ortaokul/Lise
  11. Ramazan Sirek İlkokul

KONTENJAN

  1. Muhsin Vural İlkokul


BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

EMİR TORAMAN

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Şeref Gök Ortaokul/Lise


CUMHURİYET HALK PARTİSİ

SAFFET KARABIYIK

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ceyhun Menteşe Ortaokul/Lise
  2. Abdullah Çizme İlkokul
  3. Deniz Gül Üniversite/Yüksekokul
  4. Murat Aktaş Üniversite/Yüksekokul
  5. Samet Eskici Ortaokul/Lise
  6. Ayhan Coşkun İlkokul
  7. Yalçın Bözoğlu İlkokul
  8. Serkan Yeşilkaya İlkokul
  9. Münevver Balcı Üniversite/Yüksekokul
  10. Taşkın Çalışmaz Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Mustafa Kazma İlkokul


DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Fatma Özalp Ak Üniversite/Yüksekokul


HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

HÜSEYİN KAYA

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ ADALET

AYDIN SÖZKESEN

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ahmet Çelik Üniversite/Yüksekokul


HÜR DAVA PARTİSİ

SELAHATTİN GÖZÜNGÜL

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Furkan Dağtekin Ortaokul/Lise


İYİ PARTİ

LEVENT AKKALI

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Nail Güler Üniversite/Yüksekokul
  2. Tuncay Adalı Ortaokul/Lise
  3. Selim Durkal İlkokul
  4. Fedai Yıldız İlkokul
  5. Yasin Bözoğlu Ortaokul/Lise
  6. Cihan Doğramacı Ortaokul/Lise
  7. Taner Kuyualan Ortaokul/Lise
  8. Göksel Tetik İlkokul
  9. Okan Gider Ortaokul/Lise

KONTENJAN

  1. Ferdar Ak İlkokul


MİLLET PARTİSİ

CUMA SEVMEZ

SAADET PARTİSİ

AHMET ERGİN

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Tuncay Çoban İlkokul


TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

GÜLCAN GÜZEL

BELEDİYE MECLİSİ

Datça Belediye Başkan Adayları ve Belediye Meclis Üyesi adayları Datça Belediye Başkan Adayları ve Belediye Meclis Üyesi adayları
  1. Nurcan Şahin Üniversite/Yüksekokul
  2. Ferhat Kıs Üniversite/Yüksekokul
  3. Tacettin Kulaç Üniversite/Yüksekokul


TÜRKİYE KOMİNİST PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mutlu Ünal Üniversite/Yüksekokul


VATAN PARTİSİ

CEM ÖZBEN

YENİDEN REFAH PARTİSİ

SERDAR OĞUZ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Sabri Olcay Ortaokul/Lise
  2. Sevda Çelikel Ortaokul/Lise
  3. Selda Çelikel Cesur Üniversite/Yüksekokul
  4. Yaşar Çakmak İlkokul


ZAFER PARTİSİ

SERAP KAYA

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Birol Balcı Ortaokul/Lise
  2. Semih Öztürk Üniversite/Yüksekokul