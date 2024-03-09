31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Kavaklıdere’de 13 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime giriyor, Bağımsız Belediye Başkan Adayı ise yok.

Belediye Meclisi’ne ise 12 siyasi parti aday gösterirken, bağımsız aday ise çıkmadı.

İşte, Kavaklıdere Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

MEHMET DEMİR

BELEDİYE MECLİSİ

Mesut Karataş İlkokul Esen Başpınar İlkokul Ertan Koca Üniversite/Yüksekokul Halil İbrahim Doğramacı Ortaokul/Lise Hasan Karadağ İlkokul Halilibrahim Hilal Üniversite/Yüksekokul Cihat Başpınar Ortaokul/Lise Ersun Atıcı Ortaokul/Lise Mert Karademir Üniversite/Yüksekokul İsmail Sıdra Ortaokul/Lise Ramazan Sirek İlkokul

KONTENJAN

Muhsin Vural İlkokul



BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

EMİR TORAMAN

BELEDİYE MECLİSİ

Şeref Gök Ortaokul/Lise



CUMHURİYET HALK PARTİSİ

SAFFET KARABIYIK

BELEDİYE MECLİSİ

Ceyhun Menteşe Ortaokul/Lise Abdullah Çizme İlkokul Deniz Gül Üniversite/Yüksekokul Murat Aktaş Üniversite/Yüksekokul Samet Eskici Ortaokul/Lise Ayhan Coşkun İlkokul Yalçın Bözoğlu İlkokul Serkan Yeşilkaya İlkokul Münevver Balcı Üniversite/Yüksekokul Taşkın Çalışmaz Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

Mustafa Kazma İlkokul



DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

Fatma Özalp Ak Üniversite/Yüksekokul



HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

HÜSEYİN KAYA

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ ADALET

AYDIN SÖZKESEN

BELEDİYE MECLİSİ

Ahmet Çelik Üniversite/Yüksekokul



HÜR DAVA PARTİSİ

SELAHATTİN GÖZÜNGÜL

BELEDİYE MECLİSİ

Furkan Dağtekin Ortaokul/Lise



İYİ PARTİ

LEVENT AKKALI

BELEDİYE MECLİSİ

Nail Güler Üniversite/Yüksekokul Tuncay Adalı Ortaokul/Lise Selim Durkal İlkokul Fedai Yıldız İlkokul Yasin Bözoğlu Ortaokul/Lise Cihan Doğramacı Ortaokul/Lise Taner Kuyualan Ortaokul/Lise Göksel Tetik İlkokul Okan Gider Ortaokul/Lise

KONTENJAN

Ferdar Ak İlkokul



MİLLET PARTİSİ

CUMA SEVMEZ

SAADET PARTİSİ

AHMET ERGİN

BELEDİYE MECLİSİ

Tuncay Çoban İlkokul



TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

GÜLCAN GÜZEL

BELEDİYE MECLİSİ

Nurcan Şahin Üniversite/Yüksekokul Ferhat Kıs Üniversite/Yüksekokul Tacettin Kulaç Üniversite/Yüksekokul



TÜRKİYE KOMİNİST PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

Mutlu Ünal Üniversite/Yüksekokul



VATAN PARTİSİ

CEM ÖZBEN

YENİDEN REFAH PARTİSİ

SERDAR OĞUZ

BELEDİYE MECLİSİ

Sabri Olcay Ortaokul/Lise Sevda Çelikel Ortaokul/Lise Selda Çelikel Cesur Üniversite/Yüksekokul Yaşar Çakmak İlkokul



ZAFER PARTİSİ

SERAP KAYA

BELEDİYE MECLİSİ