31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Kavaklıdere’de 13 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime giriyor, Bağımsız Belediye Başkan Adayı ise yok.
Belediye Meclisi’ne ise 12 siyasi parti aday gösterirken, bağımsız aday ise çıkmadı.
İşte, Kavaklıdere Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
MEHMET DEMİR
BELEDİYE MECLİSİ
- Mesut Karataş İlkokul
- Esen Başpınar İlkokul
- Ertan Koca Üniversite/Yüksekokul
- Halil İbrahim Doğramacı Ortaokul/Lise
- Hasan Karadağ İlkokul
- Halilibrahim Hilal Üniversite/Yüksekokul
- Cihat Başpınar Ortaokul/Lise
- Ersun Atıcı Ortaokul/Lise
- Mert Karademir Üniversite/Yüksekokul
- İsmail Sıdra Ortaokul/Lise
- Ramazan Sirek İlkokul
KONTENJAN
- Muhsin Vural İlkokul
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
EMİR TORAMAN
BELEDİYE MECLİSİ
- Şeref Gök Ortaokul/Lise
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
SAFFET KARABIYIK
BELEDİYE MECLİSİ
- Ceyhun Menteşe Ortaokul/Lise
- Abdullah Çizme İlkokul
- Deniz Gül Üniversite/Yüksekokul
- Murat Aktaş Üniversite/Yüksekokul
- Samet Eskici Ortaokul/Lise
- Ayhan Coşkun İlkokul
- Yalçın Bözoğlu İlkokul
- Serkan Yeşilkaya İlkokul
- Münevver Balcı Üniversite/Yüksekokul
- Taşkın Çalışmaz Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Mustafa Kazma İlkokul
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Fatma Özalp Ak Üniversite/Yüksekokul
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
HÜSEYİN KAYA
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ ADALET
AYDIN SÖZKESEN
BELEDİYE MECLİSİ
- Ahmet Çelik Üniversite/Yüksekokul
HÜR DAVA PARTİSİ
SELAHATTİN GÖZÜNGÜL
BELEDİYE MECLİSİ
- Furkan Dağtekin Ortaokul/Lise
İYİ PARTİ
LEVENT AKKALI
BELEDİYE MECLİSİ
- Nail Güler Üniversite/Yüksekokul
- Tuncay Adalı Ortaokul/Lise
- Selim Durkal İlkokul
- Fedai Yıldız İlkokul
- Yasin Bözoğlu Ortaokul/Lise
- Cihan Doğramacı Ortaokul/Lise
- Taner Kuyualan Ortaokul/Lise
- Göksel Tetik İlkokul
- Okan Gider Ortaokul/Lise
KONTENJAN
- Ferdar Ak İlkokul
MİLLET PARTİSİ
CUMA SEVMEZ
SAADET PARTİSİ
AHMET ERGİN
BELEDİYE MECLİSİ
- Tuncay Çoban İlkokul
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
GÜLCAN GÜZEL
BELEDİYE MECLİSİ
- Nurcan Şahin Üniversite/Yüksekokul
- Ferhat Kıs Üniversite/Yüksekokul
- Tacettin Kulaç Üniversite/Yüksekokul
TÜRKİYE KOMİNİST PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Mutlu Ünal Üniversite/Yüksekokul
VATAN PARTİSİ
CEM ÖZBEN
YENİDEN REFAH PARTİSİ
SERDAR OĞUZ
BELEDİYE MECLİSİ
- Sabri Olcay Ortaokul/Lise
- Sevda Çelikel Ortaokul/Lise
- Selda Çelikel Cesur Üniversite/Yüksekokul
- Yaşar Çakmak İlkokul
ZAFER PARTİSİ
SERAP KAYA
BELEDİYE MECLİSİ
- Birol Balcı Ortaokul/Lise
- Semih Öztürk Üniversite/Yüksekokul