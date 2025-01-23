MUĞLA (İGFA) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin ocak ayı encümen toplantısı Başkan Aras’ın başkanlığında Menteşe’de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapıldı.

Toplantıya, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kuşadası Belediye BaşkanıÖmer Günel ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal katıldı.

Başkan Aras: “Bu Olayların Yaşanmaması İçin İşbirliği Yapmalıyız”

Yılın ilk toplantısında, Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başlayan Başkan Aras, “Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu elim olay hepimizin yüreğini yakmıştır. Allah bir daha böyle felaketler göstermesin.

Bolu’da yaşanan üzücükazada yönetimsel ve sistemsel sıkıntı olduğu ortada. İliç’ten Kartalkaya’ya Soma’dan Balıkesir’deki patlamaya kadar birçok bölgede kazalar oluyor. Bu kazaların önlenmesi için somut önlemler alınması gerekiyor. Kazaların önlenlenmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor ” diye konuştu.

Başkan Aras: “Halkın İradesine ve Fikir Özgürlüğüne Yapılan Hiçbir Müdahaleyi Kabul Etmiyoruz”

Son günlerdeki gelişmelere de değinen Başkan Aras: “Belediyeler, vatandaşlarımızın devletle kurduğu ilk bağdır. Kamu hizmetlerine erişimin başlangıç noktası olan yerel yönetimler, demokrasimizin ana damarıdır. Bu ana damarının zedelenmesi demokrasinin kan kaybetmesine neden olur. Çünkü yerel yönetimlerdeki demokrasi, ülkenin demokratik gelişmişliğinin en önemli göstergesidir. Ancak yerel yönetimler başta olmak üzere ülkemiz son zamanlarda hukuksuz ve antidemokratik müdahalelerle karşı karşıya kalmaktadır.

Beşiktaş Belediye Başkanı Sayın Rıza Akpolat tutuklandı. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ tutuklandı. Gençlik Kolları Başkanımız Cem Aydın gözaltına alındı. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve milletin iradesine gölge düşüren bu haksızlıklar kaygı verici. Halkın iradesine ve fikir özgürlüğüne yapılan hiçbir müdahaleyi kabul etmediğimizi bir daha vurgulamak isterim.” dedi.

Başkan Aras: “Parti Üstü Bir Anlayışla, Siyasi Çekişmelerden Uzaklaşıp Halkın Gündemine Odaklanılmalı”

Halkın gündeminin geçim sıkıntısı olduğunu kaydeden Başkan Aras, “Halkın gündeminin, iktidarın gündeminden çok farklı olduğunu düşünüyorum. Halkın gündemi, geçimdir. Çünkü ekonomik krizin etkileri her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Vatandaşların yüzde 55’i geçinemiyor, yüzde 34,5’i ay sonunu zor getirirken sadece yüzde 11’i geçinebiliyor. Parti üstü bir anlayışla, siyasi çekişmelerden uzaklaşıp halkın gündemine odaklanılması, ülkemizin menfaatine olacaktır” şeklinde konuştu.