DENİZLİ (AA) - Değirmenönü Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta boşandığı eşi Ümit Yeşil ile birlikte yaşayan Cennet Özveren, yatağında ölü bulundu.

Ümit Yeşil'in, polisteki ifadesinde olaydan bir gün önce kızarmış tavuk aldıklarını, yedikten sonra zehirlendiklerini ve hastanede tedavi gördüklerini söylemesi üzerine Özveren'in ölümü şüpheli bulundu. Kadının cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Dün açıklanan otopsi raporunda Özveren'in tavuk zehirlenmesi sonucu öldüğü belirtildi.

Polis ekipleri, rapor üzerine Özveren ve Yeşil'in kızarmış tavuk aldığı dükkanın işletmecisi S.D'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. tutuklandı.