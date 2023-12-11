Kaza Muğla-Antalya karoylu Kocabel mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kocabel yokuşunda dönüş cebinde bekleyen 48 ALB 044 plakalı yolcu minibüsüne, çok hızlı olduğu öğrenilen İskender Yiğit yönetimindeki 20 ZZ 749 plakalı araç arkadan çarptı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü İskender Yiğit’in yanı sıra, aynı araçta bulunan Yeliz Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza esnasında minibüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kazada hayatını kaybeden iki kişi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hastane morguna kaldırıldı. Minibüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere Emniyet’e götürüldü

Kaza nedeniyle Muğla-Antalya karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, ardından kontrollü şekilde trafiğin geçişine izin verilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.