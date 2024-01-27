31 Mart seçimlerine az bir süre kala Fethiye siyasetinde yaşanan gelişmeler ilçede adeta şok etkisi yaratmış durumda. AK Parti’nin Muğla’da Datça, Ortaca ve Fethiye’de aday göstermeyeceğini, bu ilçelerde MHP’nin adaylarının destekleyeceğini açıklamasının ardından başlayan süreç tam anlamıyla bir kaosa dönüşmüş durumda.

Osman Cura görevden alındı

MHP Adayı olarak Muhammet Kökten’in ilan edilmesinin ardından yaşanan olayların hemen ardından MHP Fethiye İlçe Başkanı Osman Cura İl Başkanlığı tarafından görevinden alındı. MHP Muğla İl Başkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fethiye MHP ilçe başkanının görevden alınması, 31 Mart 2024 öncesinde daha güçlü ve dinamik kadrolarla çalışabilmek adına bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Sayın Osman Cura’ya bugüne kadar göstermiş olduğu çaba ve gayretinden dolayı içten teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.”

AK Parti İlçe Başkanı İstifa etti

Fethiye’de belediye başkan adaylığının MHP’ye bırakıldığının kesinleşmesinin ardından 12 aday adayı boşa düşen AK Parti’de de sular bir türlü durulmuyor. Her ne kadar kendi içinde yaşadıkları şaşkınlığı gizlemeye çalışsalar da kararın şokunu henüz atlatamayan AK Parti ilçe yönetimi şimdi de ilçe başkanının istifasıyla sarsılmış durumda. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Arif Bozyel kısa süre önce devraldığı ilçe başkanlığı görevinden sosyal medya hesabından yaptığı kısa bir açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

Ülkücüler Kökten’e tepkili

MHP Genel Merkezi tarafından AK Parti Aday Adayı Muhammet Kökten’in MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı olarak belirlenmesinin ardından başlayan süreç hem AK Parti hem de MHP tarafında ilginç gelişmelere sahne oluyor. Adayın Kökten olduğunun açıklanmasının ardından bir grup ülkücü ilçe binası önünde toplanarak “AK Parti adayını bize, milliyetçilere aday olarak dayatıyorsunuz” diyerek tepki gösterdiler.

“Bizim ülkücü adayımız yok mu?”

MHP İlçe binası önünde toplanan kalabalığı sakinleştirmeye çalışan Fethiye Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Teke kararın genel merkeze ait olduğunu belirterek tepkileri hafifletmeye çalıştı. Kalabalıktan bazı vatandaşların “Bizim ülkücü adayımız yok muydu? O zaman bıraksaydınız AKP kendi aday çıkarsaydı. Cengiz Çay’ın, Kürşat Gönül’ün bu partide Muhammet Kökten kadar değeri yok muydu? Muhammet Kökten kadar ülkücü değiller miydi? Ya da Muhammet Kökten ülkücü mü? Milliyetçi Hareket Partisi aday çıkaracaksa kendi içinden çıkarsın” sözleri dikkatlerden kaçmadı.

“Adayımızın arkasındayız”

Olay sonrası Fethiye Ülkü Ocakları’ndan yapılan açıklamada, “31 Mart yerel seçimlerine giden süreçte Fethiye’de liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin takdirleriyle adayımız Muhammet Kökten olmuştur. Fethiye Ülkü Ocakları olarak seçim sonuna kadar adayımızı destekliyoruz sahada her türlü çalışmayı beraber yürüteceğiz. Tüm teşkilatlarımız adayımız ile 31 Mart akşamı Fethiye Belediyesi’nde 3 hilali dalgalandırmak için cansiperane mücadele edecektir” denildi.