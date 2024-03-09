31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Köyceğiz’de 12 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime girerken, 1 kişi de Bağımsız Belediye Başkan Adayı oldu.
Belediye Meclisi’ne ise 14 siyasi parti aday gösterirken, bağımsız aday ise çıkmadı.
İşte, Köyceğiz Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KAMİL CEYLAN
BELEDİYE MECLİSİ
- Şahan Şahan Esnaf Ortaokul/Lise
- Mehmet İlhan Emekli-Çiftçi Üniversite/Yüksekokul
- Neriman Palancıoğlu Emekli İlkokul
- Bayram Ufuk Yener Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Metin Yerlikaya Müteahit Üniversite/Yüksekokul
- Serkan Turan Esnaf Ortaokul/Lise
- Ramazan Avcı Emekli - Çiftçi İlkokul
- Mustafa Ay Esnaf İlkokul
- Ramazan Sarı Esnaf İlkokul
- Doğan Çelik İşçi Ortaokul/Lise
- Sevdiye Aydın Pdr Üniversite/Yüksekokul
- Ümit Uryan İşçi Ortaokul/Lise
- Nadi Ak Emekli Ortaokul/Lise
KONTENJAN
- Gültekin Daşgın Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Apdülmüttalip Aydın Arıcı Ortaokul/Lise
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
YUSUF YENİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Süleyman Sırrı Akkazan Üniversite/Yüksekokul
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
ALİ ERDOĞAN
- Duru Balcıoğlu İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Özgür Örnek Ticaret Ortaokul/Lise
- Ömer Ene Serbest Ortaokul/Lise
- Hatice Dilek Kıratlı Mimar Üniversite/Yüksekokul
- İbrahim Kut Esnaf İlkokul
- Çetin Gökpınar Çiftçi Ortaokul/Lise
- Cenap Menteşeoğlu İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Mehmet Ali Demirdizen Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Namık Gedik Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Hakan Ertuğrul Emlakçı - Gayrimenkul Danışmanı Ortaokul/Lise
- Nurcan Çifçi Emekli Ortaokul/Lise
- Münir Cem Çallı Elektrik Elektronik Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Ali İhsan Yener Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Ozan Acar İşçi Ortaokul/Lise
DEMOKRATİK SOL PARTİ
GÖKHAN İLENDEMLİ
EMEK PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Hamide Erdal Emekli Üniversite/Yüksekokul
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
AHMET UKAŞ
BELEDİYE MECLİSİ
- Belma Koray Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
HÜR DAVA PARTİSİ
RAHMİ ÇELİK
BELEDİYE MECLİSİ
- Faruk Yaman Esnaf Ortaokul/Lise
İYİ PARTİ
PELİN EKER KARAMAN
- Zekeriya Erek Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Muhammet Karaca Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Hülya Bala Muhasebeci Üniversite/Yüksekokul
- Ömer Öner Sivrikaya Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Zeynep Bade Uysaler Siyaset Bilim Ortaokul/Lise
- Mustafa Şimşek Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Erkan Keskin Serbest Ortaokul/Lise
- Gözde Nur Tokmak Serbest Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Zeki Semiz Emekli İlkokul
- Avni Tunel Emekli İlkokul
MİLLET PARTİSİ
RECEP AKŞİT
SAADET PARTİSİ
MEMDUH KARAKUZU
BELEDİYE MECLİSİ
- Bekir Kanat Esnaf Ortaokul/Lise
- Sinan Yılmaz Usta İlkokul
SOL PARTİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Saadet Yılmaz İlkokul
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Ruhsan Sencer Diş Hekimi Üniversite/Yüksekokul
- Semih Gümüş Yazar Yayıncı Üniversite/Yüksekokul
- Ümit Tan Mühendis Üniversite/Yüksekokul
- Ayşegül Yeşildağlar Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Dilay Ezgi Sezer Serbest Ortaokul/Lise
- Ümit Sarp Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Özlem Fraser Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Elif Kuleyin Fizikçi Üniversite/Yüksekokul
- Semiha Hobikgil Emekli Ortaokul/Lise
- Kadir Kurt Serbest Ortaokul/Lise
- Handan Arık Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Tekin Beyaz Büro Yönetimi Üniversite/Yüksekokul
- Bedirhan Atmaca Serbest Ortaokul/Lise
TÜRKİYE KOMÜNİST
BELEDİYE MECLİSİ
- Çiğdem Ünal Hekim Üniversite/Yüksekokul
- Cengiz Şimşek İşçi Ortaokul/Lise
- Hülya Tekin İşçi Ortaokul/Lise
- Düzgün Narin Emekli Üniversite/Yüksekokul
VATAN PARTİSİ
YAĞIZ COŞKUN
BELEDİYE MECLİSİ
- Reyhan Ok Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Ali İzcioğlu Veteriner Hekim Üniversite/Yüksekokul
YENİDEN REFAH PARTİSİ
FARUK ÖĞE
BELEDİYE MECLİSİ
- Ahmet Gürtuna Öğe Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Durmuş Sül Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- İlkay Yagaç Esnaf İlkokul
ZAFER PARTİSİ
ERKAN BOZ
BELEDİYE MECLİSİ
- Sadettin Avcı Esnaf Ortaokul/Lise
- Mustafa Ekiz Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Burak Demirel İşçi Üniversite/Yüksekokul
- Haluk Düzgezen İşçi Ortaokul/Lise
BAĞIMSIZ
BAYRAM DİLMAÇ