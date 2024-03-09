31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Köyceğiz’de 12 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime girerken,  1 kişi de Bağımsız Belediye Başkan Adayı oldu.

Belediye Meclisi’ne ise 14 siyasi parti aday gösterirken, bağımsız aday ise çıkmadı.

İşte, Köyceğiz Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

KAMİL CEYLAN

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Şahan Şahan Esnaf Ortaokul/Lise
  2. Mehmet İlhan Emekli-Çiftçi Üniversite/Yüksekokul
  3. Neriman Palancıoğlu Emekli İlkokul
  4. Bayram Ufuk Yener Avukat Üniversite/Yüksekokul
  5. Metin Yerlikaya Müteahit Üniversite/Yüksekokul
  6. Serkan Turan Esnaf Ortaokul/Lise
  7. Ramazan Avcı Emekli - Çiftçi İlkokul
  8. Mustafa Ay Esnaf İlkokul
  9. Ramazan Sarı Esnaf İlkokul
  10. Doğan Çelik İşçi Ortaokul/Lise
  11. Sevdiye Aydın Pdr Üniversite/Yüksekokul
  12. Ümit Uryan İşçi Ortaokul/Lise
  13. Nadi Ak Emekli Ortaokul/Lise

KONTENJAN

  1. Gültekin Daşgın Mimar Üniversite/Yüksekokul
  2. Apdülmüttalip Aydın Arıcı Ortaokul/Lise

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

YUSUF YENİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Süleyman Sırrı Akkazan Üniversite/Yüksekokul

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

ALİ ERDOĞAN

  1. Duru Balcıoğlu İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  2. Özgür Örnek Ticaret Ortaokul/Lise
  3. Ömer Ene Serbest Ortaokul/Lise
  4. Hatice Dilek Kıratlı Mimar Üniversite/Yüksekokul
  5. İbrahim Kut Esnaf İlkokul
  6. Çetin Gökpınar Çiftçi Ortaokul/Lise
  7. Cenap Menteşeoğlu İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  8. Mehmet Ali Demirdizen Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  9. Namık Gedik Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  10. Hakan Ertuğrul Emlakçı - Gayrimenkul Danışmanı Ortaokul/Lise
  11. Nurcan Çifçi Emekli Ortaokul/Lise
  12. Münir Cem Çallı Elektrik Elektronik Mühendisi Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Ali İhsan Yener Emekli Üniversite/Yüksekokul
  2. Ozan Acar İşçi Ortaokul/Lise

Muğla Büyükşehir’de 21 aday yarışacak Muğla Büyükşehir’de 21 aday yarışacak

DEMOKRATİK SOL PARTİ

GÖKHAN İLENDEMLİ

EMEK PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Hamide Erdal Emekli Üniversite/Yüksekokul

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ

AHMET UKAŞ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Belma Koray Öğretmen Üniversite/Yüksekokul

HÜR DAVA PARTİSİ

RAHMİ ÇELİK

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Faruk Yaman Esnaf Ortaokul/Lise

İYİ PARTİ

PELİN EKER KARAMAN

  1. Zekeriya Erek Emekli Üniversite/Yüksekokul
  2. Muhammet Karaca Serbest Üniversite/Yüksekokul
  3. Hülya Bala Muhasebeci Üniversite/Yüksekokul
  4. Ömer Öner Sivrikaya Serbest Üniversite/Yüksekokul
  5. Zeynep Bade Uysaler Siyaset Bilim Ortaokul/Lise
  6. Mustafa Şimşek Serbest Üniversite/Yüksekokul
  7. Erkan Keskin Serbest Ortaokul/Lise
  8. Gözde Nur Tokmak Serbest Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Zeki Semiz Emekli İlkokul
  2. Avni Tunel Emekli İlkokul

MİLLET PARTİSİ

RECEP AKŞİT

SAADET PARTİSİ

MEMDUH KARAKUZU

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Bekir Kanat Esnaf Ortaokul/Lise
  2. Sinan Yılmaz Usta İlkokul

SOL PARTİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Saadet Yılmaz İlkokul

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ruhsan Sencer Diş Hekimi Üniversite/Yüksekokul
  2. Semih Gümüş Yazar Yayıncı Üniversite/Yüksekokul
  3. Ümit Tan Mühendis Üniversite/Yüksekokul
  4. Ayşegül Yeşildağlar Emekli Üniversite/Yüksekokul
  5. Dilay Ezgi Sezer Serbest Ortaokul/Lise
  6. Ümit Sarp Emekli Üniversite/Yüksekokul
  7. Özlem Fraser Emekli Üniversite/Yüksekokul
  8. Elif Kuleyin Fizikçi Üniversite/Yüksekokul
  9. Semiha Hobikgil Emekli Ortaokul/Lise
  10. Kadir Kurt Serbest Ortaokul/Lise
  11. Handan Arık Emekli Üniversite/Yüksekokul
  12. Tekin Beyaz Büro Yönetimi Üniversite/Yüksekokul
  13. Bedirhan Atmaca Serbest Ortaokul/Lise

TÜRKİYE KOMÜNİST

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Çiğdem Ünal Hekim Üniversite/Yüksekokul
  2. Cengiz Şimşek İşçi Ortaokul/Lise
  3. Hülya Tekin İşçi Ortaokul/Lise
  4. Düzgün Narin Emekli Üniversite/Yüksekokul

VATAN PARTİSİ

YAĞIZ COŞKUN

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Reyhan Ok Emekli Üniversite/Yüksekokul
  2. Ali İzcioğlu Veteriner Hekim Üniversite/Yüksekokul

YENİDEN REFAH PARTİSİ

FARUK ÖĞE

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ahmet Gürtuna Öğe Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  2. Durmuş Sül Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  3. İlkay Yagaç Esnaf İlkokul

ZAFER PARTİSİ

ERKAN BOZ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Sadettin Avcı Esnaf Ortaokul/Lise
  2. Mustafa Ekiz Emekli Üniversite/Yüksekokul
  3. Burak Demirel İşçi Üniversite/Yüksekokul
  4. Haluk Düzgezen İşçi Ortaokul/Lise

BAĞIMSIZ

BAYRAM DİLMAÇ