Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Hüseyin Demir idaresindeki 48 AES 545 plakalı araç, Döğüşbelen mevkisinde kaza yaptı.

Kazada, görevli oldukları belirtilen sürücü ile Ömer Sönmez ve Celil Gökçen yaralandı.

Sağlık ekiplerince Muğla ile Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan paylaşımda "Personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz ve acil şifalar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.