AYDIN (AA) - İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Antalya ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken dijital materyallere de el konuldu.

Şüphelilerin kripto para borsası aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları ve kurdukları 17 paravan şirketin hesaplarında 1 milyar 411 milyon 463 bin liralık hareketlilik olduğu belirlendi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.