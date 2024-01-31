Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca geçtiğimiz yıllarda bir vatandaşla yaşadığı küfürlü tartışma olayı nedeniyle gerek sosyal medyada gerekse basında ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Serkan Yalnız isimli vatandaşla arasında geçen küfürlü konuşmaların sosyal medya ve basına yansımasıyla zor günler yaşayan Alim Karaca aradan geçen zaman içerisinde konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Ancak konunun taraflarından Serkan Yalnız isimli vatandaş sosyal medyada birkaç gün önce yayınladığı video ile sürecin sorumlusunun dönemin CHP Fethiye İlçe Başkanlığı görevinde bulunan ve şu anda da Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı olan Mehmet Demir olduğunu ileri sürdü.

“Ankara’daki görüşmeleri Mehmet Demir ayarladı”

Sosyal medyada yayınladığı videoda o dönem yaşanan küfürlü tartışma sonrasındaki süreci dönemin ilçe başkanı Mehmet Demir’in organize ettiğini ileri süren Serkan Yalnız videonun devamında şu ifadeleri kullandı: “Mehmet Demir bu süreçte Alim Başkanı bize kışkırttı. Bize Ankara’daki bağlantıları sağlayan Mehmet Demir’di. Bizi Ankara’ya kendisi gönderdi, olayın basına sızmasını sağlayan da bizzat kendisidir. Şu anda da Alim başkana zarar vermek için bu küfür konusunu tekrar gündeme getirmek maksadıyla benimle irtibata geçmeye çalıştı. Bu konuyu tekrar gündeme getirmek için benimle pazarlık yapmaya çalıştı. Mehmet Demir hala ısrarla bu konuyu gündeme getirmek için benimle irtibat kurmaya çalışıyor ve başkana zarar vermek için bu konuyu kullanmaya çalışıyor.”