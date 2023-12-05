İSTANBUL (AA) - Kutes, Ticaret Bakanlığı tarafından uluslararası ticareti ve ihracatı hızlandırmak amacıyla yürürlüğe konulan "Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS)" aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'teki sertifikaları arasına bir yenisini daha ekleyen Kutes, uluslararası rekabette ve ihracatta bir adım öne çıkmasını sağlayacak "Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası" almaya hak kazandı.



Uzun ve ciddi bir denetim sürecinden sonra gerekli standartları sağlayan şirketlere verilen YYS'nin avantajları arasında sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı, yeşil hat uygulaması, azaltılmış zorunlu bilgili özet beyan verme hakkı ve daha az kontrol ve muayeneye tabi olma gibi imkanlar sunuyor. Sertifikanın sunduğu avatajlar arasında ithalat ve ihracat beyannamesine belge eklememe, ATR, fatura beyanı, fatura beyanı düzenleme, eksik belgeyle beyan, götürü teminat ve taşıt üstü işlem gibi imkanlar da bulunuyor.

- "2023'e birçok önemli sertifika ve başarı sığdırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil, 2023'e birçok önemli sertifika ve başarıyı sığdırmaktan gurur duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Özel Endüstri Bölgesi ilan edildik. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında ise ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 14064 Belgesi'ni almaya hak kazandık. Son olarak ise Ticaret Bakanlığı'nın detaylı denetimleri sonrası Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası'nı aldık. Güvenilirlik, şeffaflık ve izlenebilirlik sağlayan bu belge, bize ihracatta hız kazandıracak. Elde ettiğimiz avantajlar sayesinde ihracatımızı daha da artırarak ülkemize sağladığımız katkıyı en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz."