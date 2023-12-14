Kırcağız Mahallesi’nde lavanta bahçesi kuran Milas Belediyesi alternatif tarım çalışmalarına devam ediyor.

Milas’ın Kırcağız Mahallesi, çiftçilere yeni bir umut ve vatandaşlara huzur dolu anlar sunmak amacıyla atılan önemli bir adımı içeren bir projeye ev sahipliği yaptı. Mahalle sakinleri ve çiftçiler arasında heyecan uyandıran girişim, 5 dekarlık arazi üzerine 3 bin 500 adet lavanta fidesi dikilerek gerçekleştirildi.

Çiftçilere alternatif tarım yöntemleri sunma ve vatandaşların haftanın yedi günü aileleriyle keyifli zaman geçirebilecekleri bir alan oluşturmak için başlatılan çalışma sadece ekonomik bir getiri sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda doğa ile iç içe, mis kokulu bir atmosfer oluşturarak insanların ruhsal sağlığına da katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Süleyman Karatoprak, “5 dekar arazide 3 bin 500 adet lavanta fidemizi toprakla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, çiftçilerimiz geleneksel tarım yöntemlerinin ötesine geçerek alternatif ve sürdürülebilir tarım pratiklerine odaklanma fırsatı bulacaklar. Lavanta bahçesi aynı zamanda çevreye dost bir bitki olduğundan, bölge ekosistemine olumlu etkilerde bulunacak ve biyoçeşitliliği destekleyecektir.” dedi.