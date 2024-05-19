MUĞLA (AA) - Seydikemer Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede düzenlenen Domates Festivali kapsamında, 30 yıl aradan sonra yeniden, Letoon Antik Kenti'nde ünlü sanatçıların halkla buluştuğu bildirildi.

Konsere yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı belirtilen açıklamada, Bedia Akartür, Coşkun Sabah, Gökhan Güney'in sahneye çıktığı kaydedildi.

Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ise konserde şunları ifade etti:

"Letoon Antik Kenti, tarih ve kültür açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu festivali hem antik kenti canlandırmak hem de sanatı ve müziği Seydikemer halkıyla buluşturmak amacıyla düzenledik. Ziraat mühendisi olarak Kumluova ve çevresinin arılı hormonsuz domatesini dünyaya tanıtmak için böyle bir geleneği sürdürmek istedik"