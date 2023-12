İSTANBUL (AA) - PirCloud Online Proje-Şantiye ve İşletme Yönetim Platformu, proje ve şantiye sahalarını şirket merkezine bağlayarak dijital bir süreç bütünlüğü sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Logo Yazılım, onaylı ekosistem çözümlerine PirCloud Online Proje-Şantiye ve İşletme Yönetim Platformunu ekledi.

Türkiye'nin ilk online proje-şantiye çözümü PirCloud, inşaat sektörünün yanı sıra proje ve şantiyelerdeki tüm iş alanlarında kullanılabiliyor. Yap-sat ve taahhüt alanında çalışan ana müteahhit, onlara bağlı çalışan elektrik, mekanik, peyzaj, izolasyon, mobilya gibi tüm alt taşeron firmaların yanı sıra rüzgar ve güneş enerjisi projeleri yapan firmalar da PirCloud platformundan yararlanabiliyor.

Ayrıca temizlik, güvenlik, danışmanlık, ajans, müşavirlik gibi proje bazlı çalışan hizmet sektöründeki firmalar da süreçlerini PirCloud ile kolaylaştırabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, onaylı ekosistem çözümleri ailesine Türkiye’nin ilk online şantiye yönetimi çözümü PirCloud'u eklemekten dolayı duydukları memnuniyeti belirtti.

Sertcan, "Her sektörden müşterilerimizin ihtiyaçları için Logo Yazılım onaylı ekosistem çözümleri ailesini genişletmeyi sürdürüyoruz. Bulut tabanlı altyapısı sayesinde her zaman ve her yerden ulaşılabilen PirCloud, ek lisans ve bakım bedelleri olmadan avantajlı bir kullanım sağlıyor. Logo ERP çözümleriyle entegre olarak çalışan platform, tüm proje paydaşlarının dijital ortamda hizalanmasını sağlıyor. İnşaat, enerji, üretim ve hizmet gibi temel sektörlerde proje-şantiye yönetiminde kayıp ve hataları kontrol altına alarak verimliliği artırıyor." ifadelerini kullandı.

- 360 derece proje-şantiye yönetimi için tam entegrasyon

Verilen bilgiye göre, PirCloud, "Ticari Yönetim" ve "Proje-Şantiye Yönetimi" olmak üzere iki konsepti birleştirerek temel çözüm paketi ile sunuluyor.

Merkez ve sahaları güçlü bir şekilde bağlıyor. Standart paketin Ticari Yönetim kısmı, ERP ile tam entegre çalışıyor. Ayrıca, uçtan uca 360 derece proje-şantiye yönetimi için uygun fonksiyonları sağlayan ek paketlerle de geliştirilebiliyor.

Şirket, şantiye, satın alma ve satışların cep telefonundan yönetilebildiği PirCloud üzerinden, dashboard ekranında tüm projeler listeleniyor.

Her proje TL, USD, EUR, GBP olmak üzere dört farklı para biriminde finansal olarak saniyeler içinde gösteriliyor. Proje özetinde günlük planlanan ve gerçekleşen gelir ve giderler hesaplanıyor ve gelir gider kontrolü kolaylaşıyor.

- Anlık proje ve iş yönetimi avantajı

PirCloud, tüm özelliklerinin yanı sıra bir iş ve proje yönetim platformu olarak tüm işletme ve proje paydaşlarıyla dijital ortamda online çalışmaya imkan veriyor.

Müşteriler, tedarikçiler ve taşeronlar ile onların çalışanları, mali müşavir, bankalar, hatta sigorta şirketleri ile entegre çalışabilen platform, paydaş entegrasyonu ile giderek büyüyen bir proje-şantiye yönetim ekosistemine dönüşüyor.

Dört temel sektör olan inşaat, enerji, üretim ve hizmet sektörlerinin proje-şantiye yönetiminde kayıp, hata ve tüm maliyet unsurları PirCloud üzerinde kategorilendirilebiliyor.

Anlık proje ve iş yönetimi olanağı sağlayan PirCloud, bütün çıktıları anlık ve doğru olarak sunuyor, planlamayı, bütçelemeyi ve kontrolü kolaylaştırarak hız ve zaman kazandırıyor. Gerekli bilgileri proje bittikten sonra değil aylık, haftalık, günlük ve anlık görmeye imkan veriyor.