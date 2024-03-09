31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Marmaris’de 16 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime girerken, Bağımsız Belediye Başkan Adayı ise çıkmadı.

Belediye Meclisi’ne ise 15 siyasi parti aday gösterirken, 1 kişi de bağımsız aday oldu.

İşte, Marmaris Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

SERKAN YAZICI

BELEDİYE MECLİSİ

Uysal Avcı İşletmeci Ortaokul/Lise Osman İrez Uzm Doktor Üniversite/Yüksekokul Yusuf Koray Onat Turizm Üniversite/Yüksekokul Osman Acar Muhtar-Emekli Ortaokul/Lise Ozan Balcı İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul Abdurrahman Göllü Ticaret Ortaokul/Lise Ayşe Taşar Esnaf Ortaokul/Lise Cavidan Öner Emekli Ortaokul/Lise İbrahim Çelikalp Marina Md. Ortaokul/Lise Muzaffer Aravi Sigortacı Üniversite/Yüksekokul Eren Mert Avukat Üniversite/Yüksekokul Salih Taşkın Emekli Ortaokul/Lise Oğuzhan Zaimoğlu Mimar Üniversite/Yüksekokul Mehmet Gökmen İşlemeci Ortaokul/Lise Kubilay Yekta Sezgin Turizm Ortaokul/Lise Hüseyin Dursun Muhasebe Üniversite/Yüksekokul Kazim Uysal Emekli Ortaokul/Lise Hüseyin Sarı İşletme Sahibi Üniversite/Yüksekokul Mutlay Yücel Emekli İlkokul Filiz Koçak Çocuk Gelişimi Üniversite/Yüksekokul Nil Kaya Muhasebeci Üniversite/Yüksekokul Uğur Dündar Makine Mühendisi Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

Mustafa Karacan Turizm Ortaokul/Lise Esat Onur Tuğay İş Adamı Üniversite/Yüksekokul Osman Ülgen Turizm Otel Ortaokul/Lise

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

ABDULLAH PEKER

BELEDİYE MECLİSİ

Pınar Yanık Serbest Üniversite/Yüksekokul

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

ACAR ÜNLÜ

BELEDİYE MECLİSİ

Mustafa Hüseyin Süer Esnaf Ortaokul/Lise Sibel Şenaydın Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul Ahmert İnoğlu Mimar Üniversite/Yüksekokul Müjgan Gürğan Öğretim Görevlisi Üniversite/Yüksekokul İlkay Şimşek Esnaf Üniversite/Yüksekokul Alara Kargın Diyetisyen Üniversite/Yüksekokul Pelin Yaylalı Pala Turizmci Üniversite/Yüksekokul Ahmet Özdemir Esnaf Ortaokul/Lise Erdem Karaosmanoğlu Esnaf Ortaokul/Lise Kemal Açar Ağaç İşleri İlkokul Erdal Nur Esnaf Ortaokul/Lise Osman Demirtaş Turizmci Üniversite/Yüksekokul Okan Uslu Bilgisayar Müh. Üniversite/Yüksekokul İbrahim Tok Esnaf Ortaokul/Lise Pelin Özbozdağ Emekli Üniversite/Yüksekokul İlyas Aktaş Turizmci Ortaokul/Lise Ayşe Nurdan Aras İşletmeci Üniversite/Yüksekokul Barbaros Göksügür Turizmci Ortaokul/Lise Hatice Kekeva Acentacı Üniversite/Yüksekokul Senem Özel Serbest Üniversite/Yüksekokul Gülşah Kılınçkaya Avukat Üniversite/Yüksekokul Hayat Yaraş Ev Hanımı İlkokul

KONTENJAN

Tunç Telli Avukat Üniversite/Yüksekokul Şevket Güngör Esnaf Ortaokul/Lise Fahri Tan Turizmci Üniversite/Yüksekokul

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ

NAZIM ÇELİK

BELEDİYE MECLİSİ

Ufuk Güney Elektrik Elektronik Mühendisi Üniversite/Yüksekokul Kezban Yıldırım İşletme Ortaokul/Lise

DEMOKRATİK SOL PARTİ

HATİCE ÖBEKLİ

BELEDİYE MECLİSİ

Halim Seymen Serbest Ortaokul/Lise

EMEK PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

Gencer Ger İşçi Ortaokul/Lise

EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ

AYŞE İNANMA

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

AYÇA ORAL

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

Erkan Turgul İşçi İlkokul Nurgül Kumbaroğlu Eğitimci Üniversite/Yüksekokul Mehmet Sıddık Tüy Tekne Boyacısı Ortaokul/Lise

HÜR DAVA PARTİSİ

ZEYNEP CENGİZ

BELEDİYE MECLİSİ

Lokman Arın Esnaf İlkokul

İYİ PARTİ

MUHAMMET ALİ ACAR

BELEDİYE MECLİSİ

Hasan Engin Emekli Üniversite/Yüksekokul Asıl Serdar Karaağaç Eczacı Üniversite/Yüksekokul Ali Gümüşcan İşletmeci Üniversite/Yüksekokul Tulgay Hasar Engelli Derneği Başkanı Ortaokul/Lise Muhammet Yıldız İşletmeci Üniversite/Yüksekokul Gülperi Akgül İşletmeci Ortaokul/Lise Fatih Akkaya Bilişim Uzmanı Üniversite/Yüksekokul Yaprak Çorman Demirci Avukat Üniversite/Yüksekokul Özgür Aşıcı Esnaf Ortaokul/Lise Senem İnce İşletmeci Ortaokul/Lise Kamil Taşkın Kaptan Ortaokul/Lise Durmuş Ulu Esnaf İlkokul Ramazan Şahin Esnaf Ortaokul/Lise Beray Gündoğdu İşletmeci Ortaokul/Lise Aslı Deniz Turizmci Üniversite/Yüksekokul Yakup Çağlaroğlu Emekli Üniversite/Yüksekokul Damla Altay Engel İşletmeci Ortaokul/Lise Ahmet Öner Antrenör Ortaokul/Lise Mehmet Adalı Kaptan Ortaokul/Lise Didem Özkan Turizmci Üniversite/Yüksekokul Aşkın Bahadır Yılmaz Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul Ahmet Ata Akhan Kaptan Ortaokul/Lise

KONTENJAN

Duran İlgün Mühendis Üniversite/Yüksekokul Erhan Gürkök Emekli Subay Üniversite/Yüksekokul Hüseyin Baş Doktor Üniversite/Yüksekokul

MİLLET PARTİSİ

AYSEL KARTAL

SAADET PARTİSİ

BİRKAN SERTCAN

BELEDİYE MECLİSİ

Muhammet Levent Cengiz Turizm Üniversite/Yüksekokul

SOL PARTİ

BELEDİYE MECLİSİ

Ufuk Beytekin Emekli Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

TANLA SÖYLEMEZ

Arzu Alper Avukat Üniversite/Yüksekokul Rengin Damar Eğitimci Üniversite/Yüksekokul Şölen Dönmez Turizmci Üniversite/Yüksekokul Hamit Metin Ayla Uzak Yol Kaptanı Üniversite/Yüksekokul Faruk Köşker Turizmci Ortaokul/Lise Erdem Kalkan Mimar Üniversite/Yüksekokul Rahime Kalkan Öğretmen Üniversite/Yüksekokul Figen Yücel Çevik Doktor Üniversite/Yüksekokul Hilal Bakkaloğlu Yoga Eğitmeni Üniversite/Yüksekokul Münevver Pınar Ünlü Turizmci Üniversite/Yüksekokul Şenay Koç Emekli Ortaokul/Lise

KONTENJAN

İbrahim Koçak Emekli İlkokul Levent Danışman Avukat Üniversite/Yüksekokul Esra Ünlü Emekli Ortaokul/Lise

TÜRKİYE KOMÜNİST

BELEDİYE MECLİSİ

Korcan Yılmaz İşçi Ortaokul/Lise

VATAN PARTİSİ

İLYAS YILMAZ

BELEDİYE MECLİSİ

Ahmet Ruhi Elmas Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul

YENİDEN REFAH PARTİSİ

ALİ SÜMENOĞLU

BELEDİYE MECLİSİ

Ali Yeler Serbest İlkokul Mertcan Osman Öztekin İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul

ZAFER PARTİSİ

DENİZ ÇELİK

BELEDİYE MECLİSİ

Mustafa Hulusi Şentürk Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul Aykut Karasu Emekli Üniversite/Yüksekokul Tayfun Dinçer Harita Teknikeri Üniversite/Yüksekokul Derya Çelik Emekli Ortaokul/Lise



BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

METİN GÜLDÜZ