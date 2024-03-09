31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Marmaris’de 16 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime girerken, Bağımsız Belediye Başkan Adayı ise çıkmadı.
Belediye Meclisi’ne ise 15 siyasi parti aday gösterirken, 1 kişi de bağımsız aday oldu.
İşte, Marmaris Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
SERKAN YAZICI
BELEDİYE MECLİSİ
- Uysal Avcı İşletmeci Ortaokul/Lise
- Osman İrez Uzm Doktor Üniversite/Yüksekokul
- Yusuf Koray Onat Turizm Üniversite/Yüksekokul
- Osman Acar Muhtar-Emekli Ortaokul/Lise
- Ozan Balcı İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Abdurrahman Göllü Ticaret Ortaokul/Lise
- Ayşe Taşar Esnaf Ortaokul/Lise
- Cavidan Öner Emekli Ortaokul/Lise
- İbrahim Çelikalp Marina Md. Ortaokul/Lise
- Muzaffer Aravi Sigortacı Üniversite/Yüksekokul
- Eren Mert Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Salih Taşkın Emekli Ortaokul/Lise
- Oğuzhan Zaimoğlu Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Mehmet Gökmen İşlemeci Ortaokul/Lise
- Kubilay Yekta Sezgin Turizm Ortaokul/Lise
- Hüseyin Dursun Muhasebe Üniversite/Yüksekokul
- Kazim Uysal Emekli Ortaokul/Lise
- Hüseyin Sarı İşletme Sahibi Üniversite/Yüksekokul
- Mutlay Yücel Emekli İlkokul
- Filiz Koçak Çocuk Gelişimi Üniversite/Yüksekokul
- Nil Kaya Muhasebeci Üniversite/Yüksekokul
- Uğur Dündar Makine Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Mustafa Karacan Turizm Ortaokul/Lise
- Esat Onur Tuğay İş Adamı Üniversite/Yüksekokul
- Osman Ülgen Turizm Otel Ortaokul/Lise
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
ABDULLAH PEKER
BELEDİYE MECLİSİ
- Pınar Yanık Serbest Üniversite/Yüksekokul
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
ACAR ÜNLÜ
BELEDİYE MECLİSİ
- Mustafa Hüseyin Süer Esnaf Ortaokul/Lise
- Sibel Şenaydın Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
- Ahmert İnoğlu Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Müjgan Gürğan Öğretim Görevlisi Üniversite/Yüksekokul
- İlkay Şimşek Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Alara Kargın Diyetisyen Üniversite/Yüksekokul
- Pelin Yaylalı Pala Turizmci Üniversite/Yüksekokul
- Ahmet Özdemir Esnaf Ortaokul/Lise
- Erdem Karaosmanoğlu Esnaf Ortaokul/Lise
- Kemal Açar Ağaç İşleri İlkokul
- Erdal Nur Esnaf Ortaokul/Lise
- Osman Demirtaş Turizmci Üniversite/Yüksekokul
- Okan Uslu Bilgisayar Müh. Üniversite/Yüksekokul
- İbrahim Tok Esnaf Ortaokul/Lise
- Pelin Özbozdağ Emekli Üniversite/Yüksekokul
- İlyas Aktaş Turizmci Ortaokul/Lise
- Ayşe Nurdan Aras İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
- Barbaros Göksügür Turizmci Ortaokul/Lise
- Hatice Kekeva Acentacı Üniversite/Yüksekokul
- Senem Özel Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Gülşah Kılınçkaya Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Hayat Yaraş Ev Hanımı İlkokul
KONTENJAN
- Tunç Telli Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Şevket Güngör Esnaf Ortaokul/Lise
- Fahri Tan Turizmci Üniversite/Yüksekokul
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ
NAZIM ÇELİK
BELEDİYE MECLİSİ
- Ufuk Güney Elektrik Elektronik Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Kezban Yıldırım İşletme Ortaokul/Lise
DEMOKRATİK SOL PARTİ
HATİCE ÖBEKLİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Halim Seymen Serbest Ortaokul/Lise
EMEK PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Gencer Ger İşçi Ortaokul/Lise
EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
AYŞE İNANMA
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
AYÇA ORAL
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Erkan Turgul İşçi İlkokul
- Nurgül Kumbaroğlu Eğitimci Üniversite/Yüksekokul
- Mehmet Sıddık Tüy Tekne Boyacısı Ortaokul/Lise
HÜR DAVA PARTİSİ
ZEYNEP CENGİZ
BELEDİYE MECLİSİ
- Lokman Arın Esnaf İlkokul
İYİ PARTİ
MUHAMMET ALİ ACAR
BELEDİYE MECLİSİ
- Hasan Engin Emekli Üniversite/Yüksekokul Asıl
- Serdar Karaağaç Eczacı Üniversite/Yüksekokul
- Ali Gümüşcan İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
- Tulgay Hasar Engelli Derneği Başkanı Ortaokul/Lise
- Muhammet Yıldız İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
- Gülperi Akgül İşletmeci Ortaokul/Lise
- Fatih Akkaya Bilişim Uzmanı Üniversite/Yüksekokul
- Yaprak Çorman Demirci Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Özgür Aşıcı Esnaf Ortaokul/Lise
- Senem İnce İşletmeci Ortaokul/Lise
- Kamil Taşkın Kaptan Ortaokul/Lise
- Durmuş Ulu Esnaf İlkokul
- Ramazan Şahin Esnaf Ortaokul/Lise
- Beray Gündoğdu İşletmeci Ortaokul/Lise
- Aslı Deniz Turizmci Üniversite/Yüksekokul
- Yakup Çağlaroğlu Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Damla Altay Engel İşletmeci Ortaokul/Lise
- Ahmet Öner Antrenör Ortaokul/Lise
- Mehmet Adalı Kaptan Ortaokul/Lise
- Didem Özkan Turizmci Üniversite/Yüksekokul
- Aşkın Bahadır Yılmaz Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
- Ahmet Ata Akhan Kaptan Ortaokul/Lise
KONTENJAN
- Duran İlgün Mühendis Üniversite/Yüksekokul
- Erhan Gürkök Emekli Subay Üniversite/Yüksekokul
- Hüseyin Baş Doktor Üniversite/Yüksekokul
MİLLET PARTİSİ
AYSEL KARTAL
SAADET PARTİSİ
BİRKAN SERTCAN
BELEDİYE MECLİSİ
- Muhammet Levent Cengiz Turizm Üniversite/Yüksekokul
SOL PARTİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Ufuk Beytekin Emekli Üniversite/Yüksekokul
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
TANLA SÖYLEMEZ
- Arzu Alper Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Rengin Damar Eğitimci Üniversite/Yüksekokul
- Şölen Dönmez Turizmci Üniversite/Yüksekokul
- Hamit Metin Ayla Uzak Yol Kaptanı Üniversite/Yüksekokul
- Faruk Köşker Turizmci Ortaokul/Lise
- Erdem Kalkan Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Rahime Kalkan Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Figen Yücel Çevik Doktor Üniversite/Yüksekokul
- Hilal Bakkaloğlu Yoga Eğitmeni Üniversite/Yüksekokul
- Münevver Pınar Ünlü Turizmci Üniversite/Yüksekokul
- Şenay Koç Emekli Ortaokul/Lise
KONTENJAN
- İbrahim Koçak Emekli İlkokul
- Levent Danışman Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Esra Ünlü Emekli Ortaokul/Lise
TÜRKİYE KOMÜNİST
BELEDİYE MECLİSİ
- Korcan Yılmaz İşçi Ortaokul/Lise
VATAN PARTİSİ
İLYAS YILMAZ
BELEDİYE MECLİSİ
- Ahmet Ruhi Elmas Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
YENİDEN REFAH PARTİSİ
ALİ SÜMENOĞLU
BELEDİYE MECLİSİ
- Ali Yeler Serbest İlkokul
- Mertcan Osman Öztekin İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
ZAFER PARTİSİ
DENİZ ÇELİK
BELEDİYE MECLİSİ
- Mustafa Hulusi Şentürk Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Aykut Karasu Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Tayfun Dinçer Harita Teknikeri Üniversite/Yüksekokul
- Derya Çelik Emekli Ortaokul/Lise
BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
METİN GÜLDÜZ