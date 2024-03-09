31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Marmaris’de 16 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime girerken,  Bağımsız Belediye Başkan Adayı ise çıkmadı.

Belediye Meclisi’ne ise 15 siyasi parti aday gösterirken, 1 kişi de bağımsız aday oldu.

İşte, Marmaris Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

SERKAN YAZICI

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Uysal Avcı İşletmeci Ortaokul/Lise
  2. Osman İrez Uzm Doktor Üniversite/Yüksekokul
  3. Yusuf Koray Onat Turizm Üniversite/Yüksekokul
  4. Osman Acar Muhtar-Emekli Ortaokul/Lise
  5. Ozan Balcı İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  6. Abdurrahman Göllü Ticaret Ortaokul/Lise
  7. Ayşe Taşar Esnaf Ortaokul/Lise
  8. Cavidan Öner Emekli Ortaokul/Lise
  9. İbrahim Çelikalp Marina Md. Ortaokul/Lise
  10. Muzaffer Aravi Sigortacı Üniversite/Yüksekokul
  11. Eren Mert Avukat Üniversite/Yüksekokul
  12. Salih Taşkın Emekli Ortaokul/Lise
  13. Oğuzhan Zaimoğlu Mimar Üniversite/Yüksekokul
  14. Mehmet Gökmen İşlemeci Ortaokul/Lise
  15. Kubilay Yekta Sezgin Turizm Ortaokul/Lise
  16. Hüseyin Dursun Muhasebe Üniversite/Yüksekokul
  17. Kazim Uysal Emekli Ortaokul/Lise
  18. Hüseyin Sarı İşletme Sahibi Üniversite/Yüksekokul
  19. Mutlay Yücel Emekli İlkokul
  20. Filiz Koçak Çocuk Gelişimi Üniversite/Yüksekokul
  21. Nil Kaya Muhasebeci Üniversite/Yüksekokul
  22. Uğur Dündar Makine Mühendisi Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Mustafa Karacan Turizm Ortaokul/Lise
  2. Esat Onur Tuğay İş Adamı Üniversite/Yüksekokul
  3. Osman Ülgen Turizm Otel Ortaokul/Lise

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

ABDULLAH PEKER

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Pınar Yanık Serbest Üniversite/Yüksekokul

Kavaklıdere Belediye Başkan Adayları ve Belediye Meclis Üyesi adayları Kavaklıdere Belediye Başkan Adayları ve Belediye Meclis Üyesi adayları

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

ACAR ÜNLÜ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mustafa Hüseyin Süer Esnaf Ortaokul/Lise
  2. Sibel Şenaydın Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
  3. Ahmert İnoğlu Mimar Üniversite/Yüksekokul
  4. Müjgan Gürğan Öğretim Görevlisi Üniversite/Yüksekokul
  5. İlkay Şimşek Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  6. Alara Kargın Diyetisyen Üniversite/Yüksekokul
  7. Pelin Yaylalı Pala Turizmci Üniversite/Yüksekokul
  8. Ahmet Özdemir Esnaf Ortaokul/Lise
  9. Erdem Karaosmanoğlu Esnaf Ortaokul/Lise
  10. Kemal Açar Ağaç İşleri İlkokul
  11. Erdal Nur Esnaf Ortaokul/Lise
  12. Osman Demirtaş Turizmci Üniversite/Yüksekokul
  13. Okan Uslu Bilgisayar Müh. Üniversite/Yüksekokul
  14. İbrahim Tok Esnaf Ortaokul/Lise
  15. Pelin Özbozdağ Emekli Üniversite/Yüksekokul
  16. İlyas Aktaş Turizmci Ortaokul/Lise
  17. Ayşe Nurdan Aras İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
  18. Barbaros Göksügür Turizmci Ortaokul/Lise
  19. Hatice Kekeva Acentacı Üniversite/Yüksekokul
  20. Senem Özel Serbest Üniversite/Yüksekokul
  21. Gülşah Kılınçkaya Avukat Üniversite/Yüksekokul
  22. Hayat Yaraş Ev Hanımı İlkokul

KONTENJAN

  1. Tunç Telli Avukat Üniversite/Yüksekokul
  2. Şevket Güngör Esnaf Ortaokul/Lise
  3. Fahri Tan Turizmci Üniversite/Yüksekokul

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ

NAZIM ÇELİK

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ufuk Güney Elektrik Elektronik Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  2. Kezban Yıldırım İşletme Ortaokul/Lise

DEMOKRATİK SOL PARTİ

HATİCE ÖBEKLİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Halim Seymen Serbest Ortaokul/Lise

EMEK PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Gencer Ger İşçi Ortaokul/Lise

EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ

AYŞE İNANMA

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

AYÇA ORAL

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Erkan Turgul İşçi İlkokul
  2. Nurgül Kumbaroğlu Eğitimci Üniversite/Yüksekokul
  3. Mehmet Sıddık Tüy Tekne Boyacısı Ortaokul/Lise

HÜR DAVA PARTİSİ

ZEYNEP CENGİZ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Lokman Arın Esnaf İlkokul

İYİ PARTİ

MUHAMMET ALİ ACAR

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Hasan Engin Emekli Üniversite/Yüksekokul Asıl
  2. Serdar Karaağaç Eczacı Üniversite/Yüksekokul
  3. Ali Gümüşcan İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
  4. Tulgay Hasar Engelli Derneği Başkanı Ortaokul/Lise
  5. Muhammet Yıldız İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
  6. Gülperi Akgül İşletmeci Ortaokul/Lise
  7. Fatih Akkaya Bilişim Uzmanı Üniversite/Yüksekokul
  8. Yaprak Çorman Demirci Avukat Üniversite/Yüksekokul
  9. Özgür Aşıcı Esnaf Ortaokul/Lise
  10. Senem İnce İşletmeci Ortaokul/Lise
  11. Kamil Taşkın Kaptan Ortaokul/Lise
  12. Durmuş Ulu Esnaf İlkokul
  13. Ramazan Şahin Esnaf Ortaokul/Lise
  14. Beray Gündoğdu İşletmeci Ortaokul/Lise
  15. Aslı Deniz Turizmci Üniversite/Yüksekokul
  16. Yakup Çağlaroğlu Emekli Üniversite/Yüksekokul
  17. Damla Altay Engel İşletmeci Ortaokul/Lise
  18. Ahmet Öner Antrenör Ortaokul/Lise
  19. Mehmet Adalı Kaptan Ortaokul/Lise
  20. Didem Özkan Turizmci Üniversite/Yüksekokul
  21. Aşkın Bahadır Yılmaz Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
  22. Ahmet Ata Akhan Kaptan Ortaokul/Lise

KONTENJAN

  1. Duran İlgün Mühendis Üniversite/Yüksekokul
  2. Erhan Gürkök Emekli Subay Üniversite/Yüksekokul
  3. Hüseyin Baş Doktor Üniversite/Yüksekokul

MİLLET PARTİSİ

AYSEL KARTAL

SAADET PARTİSİ

BİRKAN SERTCAN

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Muhammet Levent Cengiz Turizm Üniversite/Yüksekokul

SOL PARTİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ufuk Beytekin Emekli Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

TANLA SÖYLEMEZ

  1. Arzu Alper Avukat Üniversite/Yüksekokul
  2. Rengin Damar Eğitimci Üniversite/Yüksekokul
  3. Şölen Dönmez Turizmci Üniversite/Yüksekokul
  4. Hamit Metin Ayla Uzak Yol Kaptanı Üniversite/Yüksekokul
  5. Faruk Köşker Turizmci Ortaokul/Lise
  6. Erdem Kalkan Mimar Üniversite/Yüksekokul
  7. Rahime Kalkan Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  8. Figen Yücel Çevik Doktor Üniversite/Yüksekokul
  9. Hilal Bakkaloğlu Yoga Eğitmeni Üniversite/Yüksekokul
  10. Münevver Pınar Ünlü Turizmci Üniversite/Yüksekokul
  11. Şenay Koç Emekli Ortaokul/Lise

KONTENJAN

  1. İbrahim Koçak Emekli İlkokul
  2. Levent Danışman Avukat Üniversite/Yüksekokul
  3. Esra Ünlü Emekli Ortaokul/Lise

TÜRKİYE KOMÜNİST

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Korcan Yılmaz İşçi Ortaokul/Lise

VATAN PARTİSİ

İLYAS YILMAZ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ahmet Ruhi Elmas Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul

YENİDEN REFAH PARTİSİ

ALİ SÜMENOĞLU

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ali Yeler Serbest İlkokul
  2. Mertcan Osman Öztekin İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul

ZAFER PARTİSİ 

DENİZ ÇELİK

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mustafa Hulusi Şentürk Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  2. Aykut Karasu Emekli Üniversite/Yüksekokul
  3. Tayfun Dinçer Harita Teknikeri Üniversite/Yüksekokul
  4. Derya Çelik Emekli Ortaokul/Lise


BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

METİN GÜLDÜZ