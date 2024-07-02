MUĞLA (AA) - Marmaris Yat Limanı'nda düzenlenen törenle, ilk deniz otobüsü Fethiye'ye törenle uğurlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmada, denizci bir milletin çocukları olduklarını ve denizden kopamayacaklarını, çağlar boyunca nesillerin yüzünü denize döndüklerini söyledi.

Deniz kültürünün bölgelerinde çok önemli olduğunu belirten Aras, "Süngercilik, balıkçılık, deniz ticareti, mavi yolculuk kültürünün bir tezahürü olarak bütün kıyı ilçeleri artık birbirine bağlıyoruz. Muğla'nın 1480 kilometrelik kıyılarını kullanmak zorundayız. Kara trafiği ciddi sıkıntı yaratıyor. Denizlerimizi de devreye sokarak, yerli ve yabancı turistlere halkımıza bu hizmeti sunmak zorundayız." dedi.

Aras, çok uzun ve güzellikler dolu kıyılara sahip olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Artık vatandaşlar ve turistler, Fethiye'den Marmaris'e, Marmaris'ten Fethiye'ye giderken bu güzel kıyıları görecekler. Özel tekneniz yoksa özel tekne kiralamazsanız bu kıyıları görme şansınız yok. Ama artık bu deniz otobüslerimiz sayesinde bu güzel kıyıları göreceksiniz. Marmaris Çamlı'dan da Bodrum'a arabalı feribot seferleri planlıyoruz. En kısa sürede hayata geçireceğiz."

Törenin ardından Başkan Aras ve ilçe belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu seferin ilk yolcuları deniz otobüsüyle Fethiye'ye doğru denize açıldı.

450 yolcu kapasitesine sahip deniz otobüsleri, saatte 25 deniz mili süratle kara yoluna alternatif olarak yolcu taşımacılığı yapacak.