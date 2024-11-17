MUĞLA (İGFA) - Buram buram tarih kokan ruhu, yeşil ve maviyle bütünleşen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’da 76K, 48K, 30K, 16K ve 5K’lık parkurlarda gerçekleşti.

Türkiye’nin yanı sıra 17 ülkeden bin sporcuyu bir araya getiren Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’da, Atatürk Heykeli’nden başlayan yarışta sporcular, Mezargediği ve Yeşil Belde’den devam ederek yeşilliklere doğru yol aldılar.

Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı, Balan Dağı üzerinden geçen yarışçılar, yine maviyle buluşarak yarışı Marmaris sahilinde bitirdiler.

“Maviden Yeşile Bir Yolculuk” sloganı gerçekleşen yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarında, Anadolu Sigorta isim sponsorluğunda, Marmaris Belediyesi ana sponsorluğunda ve Garmin, Uludağ İçecek, Herbalife Türkiye sponsorluğunda koşuldu.

Yoğun yağışa rağmen ise sporcular, finişi görmek için mücadeleden vazgeçmedi.

Marmaris’in eşsiz doğasındaki parkurlarda kıyasıya mücadele verilirken yarışçılar, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla yanan ormanlık alandan geçerken tohumları toprakla buluşturdular.

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra, 5K’lık parkurunda yüzlerce sporcu koştu. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sporcular arasında koşu deneyimi yaşadı.

76K’DA DERECEYE GİRENLER

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’nın 76K’lık parkurunda erkeklerde birinci 7:51:02.05’lik derece elde eden Bilinçli Amatör’den Erkan Bacak oldu. İkinciliği 7:51:08:86’lık derecesiyle Training Zone’dan Abdülkadir Topkaraoğlu, üçüncülüğü7:54:03:78’lik derecesiyle Alb-Traum 100’den Schmied Mamuel elde etti.

76K’lık parkurda kadınlarda 9:45:51.26’lık derecesiyle Rus sporcu Kseniia Ferapontova kürsünün zirvesinde yer aldı. İkinci 10:42:24.72’lik derecesiyle Gaziemir Belediyesi’nden Hacer Uslu, üçüncü 11:02:00.01’lik derecesiyle MYRC’den Selin Sevgi oldu.

48K’DA DERECEYE GİRENLER

Organizasyonun 48K’lık parkurunda erkeklerde liderliği 4:28:45.54’lük derece elde eden Mehdi Mersni elde etti. İkinci 4:37:02.43’lük derecesiyle Training System’den Valentin Zasypkin, üçüncü 4:44:09.04’lük derecesiyle Antalya Running’den Mehmet Zeki Sarı oldu.

48K’lıkparkurda kadınlarda 6:20:37.63’lük derecesiyle Runs N’Roses’den Doğa Canik elde etti. İkinci 6:31:27.46’lık derecesiyle Roua Jemei, üçüncü 6:41:56.66’lık derecesiyle Akyaka Runner’s’dan Gizem Civan Üztek oldu.

30K’LIK PARKURDA DERECEYE GİRENLER

30K’lık parkurun erkeklerde kürsünün zirvesinde 2:17:20.10’luk derecesiyle Rundamental Asics’den Ege Yoldüren yer aldı. İkinciliği 2:26:56.81’lik derece elde eden Telmessos Runners’dan Yasin Topuz, üçüncülüğü 2:29:18.83’lük derece elde eden Runs N’Roses’den Enes Halit Yılmaz elde etti.

30K’lık parkurda kadınlarda 2:51:20.86’lık derecesiyle Marmaris Run’dan Nina Bychkov lider oldu. İkinci sırada 2:53:53.99’luk derece elde eden Eugenie Rooke, üçüncü sırada 2:58:33.39’luk derece elde eden Kepezspor Atletizm’den Nebahat Yılmaz yer aldı.

16K’DA DERECEYE GİRENLER

16K’lık parkurda erkeklerde liderliği 1:10:21.18’lik derecesiyle Antalyarunning’den Ababekir Karanal elde etti. İkinci 1:10:37.90’lık derece elde eden Rundamental’den Gökhan Gündoğan Şen, üçüncü 1:12:01.61’lik derece elde eden İzmir BB Gençlik ve Spor Kulübü’nden Mehmet Aydıngör oldu.

16K kadınlarda 1:21:52.66’lık derecesiyle Bodrum Running Club’dan Fatma Taş Tatlı zirvede yer aldı. İkinciliği 1:32:34.64’lük derecesiyle Gülce Çelik, üçüncülüğü 1:40:43.42’lik derecesiyle Blaundusrun’dan Bahar Ateş Çakır elde etti.

5K’DA DERECEYE GİRENLER

5K’da erkeklerde birinci 0:20:09.85’lik derecesiyle Antalyarunning’den Ababekir Karanal oldu. İkinciliği 0:20:30.15’lik derece elde eden İzmir BB Gençlik ve Spor Kulübü’nden Mehmet Aydıngör, üçüncü 0:22:33.48’lik derece elde eden Lapuertasports’dan Özkan Ercoşkun oldu.

5K’da kadınlarda 0:25:58.71’lik derecesiyle Anna Kantarmış zirvede yer aldı. İkinciliği 0:28:39.21’lik derecesiyle Muğlaspor’dan Esra Uzun, üçüncülüğü 0:29:58.70’lik derecesiyle Rundorfin’den Çiğdem Demir elde etti.

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’da dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.