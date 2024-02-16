MUĞLA (AA) - Siteler Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otelde, bisiklet sporuna katkıda bulunan yerel yönetimlere, iş insanlarına, gazetecilere ve başarılı milli sporculara Muğla Bisiklet İl Temsilciliği tarafından düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

Törende konuşan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Kazım Açıkbaş, Muğla'nın uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını ve bisiklet sporunda da en üst düzeyde etaplarla üst düzeyde sporcuları ağırladığını dile getirdi.

Ulaşım, iklim koşulları ve spor kültürü ile spor turizminde marka olma yolunda Muğla'nın ilerlediğini belirten Açıkbaş, "Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun en önemli etaplarına başarı ile ev sahipliği yaptık. Muğla olarak spor organizasyonlarında başarımıza katkı sunan bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Muğla Bisiklet İl Temsilcisi İlker Cömert de son yıllarda dünya genelinde bisiklet turizminin dünya turizminde hatırı sayılır önemli bir noktaya geldiğini kaydetti.

Bisiklet yarışları ve Granfondo organizasyonlarının spor turizmine katkı sağladığına vurgu yapan Cömert, "2024 yılı içinde yine Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başta olmak üzere, Uluslararası Bodrum Granfondo, Dalyan Caretta Caretta Granfondo gibi önemli yarış ve organizasyonlarla binlerce bisiklet tutkununu ilimizde misafir edecek olmak bizleri mutlu etmektedir." diye konuştu.

Avrupa'da yaklaşık 50 milyar avroluk ticari hacme sahip olan bisiklet turizminden aldığı payı artırmayı hedeflediklerini aktaran Cömert, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda otellerimizde Bisiklet Dostu Otel Sertifikası alarak kapılarını tek tek bisiklet takımları ve sporculara açmaya başlayacaktır. Son yıllarda bisiklete karşı hem amatör hem de profesyonel anlamda ilgi artıyor. İlimizin gururu bisiklet takımımızın aldığı başarıları da yakinen takip ediyorum. Şu anda 6 kişilik A Milli Bisiklet Takımının 2 sporcusunun Muğla'dan davet edilmesi bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır."

Konuşmaların ardından ödüller verildi. Gecede, Türkiye birincisi bisikletçi Emre Oruç, milli bisikletçi Adem Can Ateş, askıda bisiklet projesiyle Zehra Erbil ile Anadolu Ajansı Marmaris muhabiri Sabri Kesen ödüle layık görüldü.

Törene, Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Ula Kaymakamı Mehmet Rodvan Doğan, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift, Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Muğla Emniyet Müdürü Ali Canpolat, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğamiral Ali Gemalmaz, Muğla İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cem Tuncel ve davetliler katıldı.