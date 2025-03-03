MUĞLA (AA) - Marmaris Devlet Hastanesinin bilgi işlem bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Beldibi Mahallesi'ndeki hastanenin alt katında bulunan bilgi işlem bölümündeki güç kaynağında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, bilgi işlem merkezinde hasar oluştu.
Hemodiyaliz ve Fizik Tedavi bölümündeki hastalar, tedbir amacıyla sağlık ekiplerince diğer bloktaki odalara götürüldü.
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce hastaneye gelerek bilgi aldı.
Kaynak: AA