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MUĞLA (İGFA) - Rusya’nın Muğla Fahri Konsolosu ve Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği Başkanı Olga Sezgin’in eşi Kubilay Sezgin’le birlikte hizmete soktuğu Cafe 1919’un açılışını, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya birlikte yaptı.

Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı yanında gerçekleşen açılışta; Aksaz Deniz Üs Komutanı Neslim Eski, Marmaris Emniyet Müdürü Emre Alay, İlçe Jandarma Komutanı Murat Çam, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve ünlü Turizmci Serkan Yazıcı’nın yanı sıra kalabalık bir davetli grubu konuk oldu.