MUĞLA (AA) - Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki yat, Fethiye Limanı'na demirledi. Turistik ilçenin farklı noktalarından da görülebilen yat, büyüklüğü ve gösterişli duruşuyla dikkati çekti.

Üzerinde iki helikopter pisti bulunan yatta ayrıca havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları ve sinema salonları yer alıyor. Yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.

Dünyanın en büyük yatları arasında yer alan "Flying Fox"un, yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.