Konu ile ilgili açıklamada bulunan Tatlıcı, aday adaylığına başvuran ve temayüle katılan tek isim olmasına rağmen Ak Parti Genel Merkezine dahi çağrılmadığını ve tepeden inme, Muğlalı olmayan bir adayın gösterildiğini belirtti.

Mehmet Melih Tatlıcı yaptığı açıklamada, “20 yıldır Muğla’nın çeşitli ilçelerinde turizm ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren bir kardeşinizim. 42 yaşındayım ve 2 mimarlık bölümünü bitirdim. Halkımıza olan hizmet aşkım ve Muğla sevdamdan dolayı 14 Kasım’da Ak Parti’den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Aday Adayı oldum” dedi.

Süresinde başvuru yapan ve temayüle katılan tek aday adayı olduğunu belirten Mehmet Melih Tatlıcı, “Bu süre içinde teşkilat ziyaretleri ve çeşitli proje açıklamalarım oldu. Ancak 07 Ocak günü Ak Parti beni bir kez bile dinlemeden, Genel Merkez’e bile çağırmadan 73 yaşındaki Mardinli bir kişiyi tepeden indirerek Muğla Büyükşehir adayı yaptı.

En önem verdiğim kentsel dönüşüm projesi başta olmak üzere Muğla’nın sorunlarını çözecek projelerimi hayata geçirmek için, Yeniden Refah Partisi’nde aday oldum” dedi.