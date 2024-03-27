31 Mart seçimlerine sayılı günler kala adaylar saha çalışmalarına hız vermiş durumdalar. Özellikle muhtarlık seçimleriyle ilgili oldukça renkli kampanyalar yürütülürken Fethiye’nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Göcek’te muhtarlığa adaylığını koyan Melike Paktaş da seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sosyal medyayı seçim kampanyasında aktif bir şekilde kullanmaya çalışan Melike Paktaş gerek verdiği mesajlar gerekse sempatik yaklaşımlarıyla Göcek sakinlerinin sevgisini kazanmış durumda.

Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Melike Paktaş Göcek mahallesinin sadece Fethiye’nin değil Türkiye’nin önemli turizm alanlarından biri olduğunu belirterek “Biz nasıl bir mahallede muhtarlığa adaylığımızı koyduğumuzun bilincindeyiz. Göcek mahallesinin turizm potansiyelinin, yarattığı ekonomik değerin farkındayız. Dolayısıyla adaylığımızın temel dinamizmini de bu farkındalığımızın oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Göcek’te muhtar olmakla belediye başkanı olmak arasında bir fark görmüyorum ve mahallemizin hizmet taleplerinin de bu vizyon çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Güzel bir seçim çalışması süreci yaşadıklarının altını çizen Melike Paktaş 31 Mart seçimlerinde mahalle sakinlerinin sadece muhtar değil aynı zamanda Göcek mahallesinin önümüzdeki 5 yılını da oylayacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Göcek gerek sosyal gerek kültürel gerekse de turizm değeri bakımından önemli bir mahalledir. Ben şahsen bir şeyin daha iyisini yapabileceğime inanmadığım bir işe asla talip olmam. Şayet mahalle sakinlerimiz önümüzdeki 5 yıl için şahsımı göreve getirirlerse bilmelerini isterim ki gece gündüz onların hizmetinde olacağım. Biz seçim sürecinin başlangıcında nasıl bir heyecanla yola çıktıysa aynı heyecanla hizmet etmek için de var gücümüzle çalışacağız. Güçlü bir ekibimiz var ve bu hizmete 31 Mart itibariyle biz hazırız. Takdir değerli Göcek Mahalle sakinlerimizindir.”