Middle East Music Ensemble (MEME) grubunun, Wanees Zarour direktörlüğünde yaptığı Türk Gecesi Konseri, Chicago’da büyük ilgi gördü.Sema BAYRAKDAR / ABD (İGFA) - University of Chicago’da gerçekleşen konserin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

University of Chicago ve Middle Eastern Music Ensemble üyelerinin Chicago'daki Türk Gecesi konserine imza atan Director Wanees Zarour, aynı zamanda ABDPost.com Chicago muhabiri olan Sema Bayrakdar’a açıklamalarda bulundu. Zarour, konserin çok başarılı geçtiğini ve uzun yıllardır Türk şarkıları için program yaptıklarını söyledi.

Üniversitede makam dersi verdiğini, farklı enstrümanlar çaldığını ve MEME grubu için başka konserler de organize ettiğini söyleyen Zarour, her yıl Arapça ve Farsça bir konser daha düzenlediklerini belirtti.

MALLEY: TÜRKLERLE ÇALIŞMAKTAN KEYİF ALIYORUM

Ayrıca konserde ut çalan Chicago’nun ünlü udilerinden Ronnie Malley, Türkçe “merhaba” diyerek başladığı konuşmasını yine Türkçe “teşekkür ederim” diyerek sonlandırdı. Malley, daha önce Chicago’nun Türk dernekleri olan TACA ve TASC kurumlarının düzenlediği programlarda bulunduğunu, Türklerle çalışmaktan çok keyif aldığını aktardı.

MEME grubunun sosyal medya sorumlusu ve grubun keman virtüözü Diana Ismaael, uzun zamandır bu konserlerin bir parçası olmaktan keyif duyduğunu ve MEME’nin her yıl 3 ayrı dilde büyük konserler gerçekleştirdiğini ifade etti. Ayrıca Ismaael, bu yıl düzenlenen konserde Sema Bayrakdar’ın korada yer alarak şarkı söylemesinden çok keyif aldığını ve şanslı olduklarını söyledi.