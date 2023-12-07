İzmir'in Menderes ilçesinde, CHP'nin Menderes belediye başkan aday adayı İsmail Karabel, ilçenin tarım potansiyelini değerlendirerek üreticilerden halka doğrudan satış yapılmasını sağlayacak projeyi anlattı.İZMİR (İGFA) - Menderes Belediye Başkan aday adayı İsmail Karabel, ilçenin Efemçukuru üzümü, Gümüldür satsuma mandalinası, çileme karpuzu gibi ürünleriyle öne çıktığını, ancak bu ürünlerin değerinde pazarlanamadığını belirtti. Üreticiler, gübre ve ilaç fiyatlarının yüksekliği nedeniyle de zor durumda kaldıklarını ifade etti.

Karabel, üreticilerin sorunlarını çözmek için üreticilere önerilerde bulundu.

Üreticilerden halka doğrudan satış yapılmasını sağlayacak bir pazar kurulacağını ifade eden CHP'li Karabel, "Bu pazarda, üreticiler ürünlerini değerinde satabilecek, vatandaşlar ise uygun fiyata ürün alabilecek. Üretici kooperatifleri kurulacak ve bu kooperatifler aracılığıyla ürünlerin pazarlanması sağlanacak. Ayrıca, ürünlerin markalaşması ve yurtiçi ve yurt dışına pazarlanması için destek verilecek. Toprak analizleri yapılarak sözleşmeli tarım modeli ile bilinçli üretim yapılacak. Soğuk hava depoları ve ambarlar kurularak ürünlerin muhafaza sıkıntısı çözülecek ve israfın önüne geçilecek. Karabel, bu projenin hayata geçirilmesiyle üreticilerin sorunlarının çözüleceğini ve ilçenin tarım potansiyelinin daha iyi değerlendirilecek" dedi.

Karabel ayrıca, Menderes'in tarım ürünlerinin yanı sıra, Efemçukuru bağ bozumu, Gümüldür mandalina festivali, Menderes çiçek festivali gibi etkinliklerle de tanıtımının yapılacağını sözlerine ekledi.