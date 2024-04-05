31 Mart 2024 seçimlerinde yüzde 50.16 oyla Milas Belediye Başkanı seçilen CHP’li Fevzi Topuz, bugün mazbatasını almasının ardından görevi, önceki dönem belediye başkanı Muhammet Tokat’tan teslim aldı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi önünde gerçekleştirilen konuşmalarda duygu yüklü anlar yaşandı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından Milas Belediye Başkanı olarak seçilen Fevzi Topuz, mazbatasını teslim aldı. Mazbatasını belediye meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaşla birlikte Milas Adliyesi’ndeki İlçe Seçim Kurulu’nda Kurul Başkanı İbrahim Uyanık’tan teslim alan Topuz, beraberindeki heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Topuz’un ilk mesajı ise, “Hedefimiz Atatürk’ün çizdiği muasır medeniyet çizgisinde Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalarak laik bir belediye yönetmektir.” oldu.

Belediye binasında önceki dönem belediye başkanı Muhammet Tokat ve belediye personeli tarafından coşkuyla karşılanan Topuz, Tokat’a çiçek takdim etti.

Fotoğraf çekimi sonrasında bir konuşma yapan önceki dönem Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Milas’ın karakterine ve potansiyeline uygun şekilde gerçekleşen yerel seçimler sonrasında Milas halkı tekrar belediyemizin yönetimini Cumhuriyet Halk Partimizin temsilcileri ile devam etmesini onayladı ve geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı, milletvekili ve parti genel merkez yöneticiliği yapmış değerli büyüğümüz sayın Fevzi Topuz ve değerli meclis üyesi arkadaşlarım büyük bir farkla seçilerek Milas Belediyesi’ni yönetme hakkını elde ettiler. Milas Belediyesi her zaman Cumhuriyet Halk Partisi’nin kalesidir ve CHP’nin kalesi kalmaya devam edecektir.” dedi.

TOKAT: “KALENE HOŞ GELDİN FEVZİ TOPUZ!”

Alanda bulunan coşkulu kalabalığa seslenen Tokat, 3 dönem görev yaptığım süre içerisinde siz değerli partililerimiz ve değerli hemşehrilerimizin güven ve desteğiyle verdiğiniz emaneti en iyi şekilde koruyarak yönetmeye çalıştıklarını belirterek, "Biz burayı bir kale olarak devraldık, görev yaptığımız süre içerisinde her türlü ihanete karşı bu kaleyi dimdik ayakta tutmak için var gücümüzle çalıştık. Ne mutlu bize ki burayı Cumhuriyet’in ve Atatürk’ün kalesi olarak Sayın Fevzi Topuz’a devrediyorum. Bu onur ve gururu arkadaşlarımızla beraber yaşıyoruz. Bizden sonra da adım gibi eminim, bu kaleyi geliştirmek konusunda Fevzi Topuz ve kıymetli arkadaşlarımız en kapsamlı gayreti yapacaklar, Milas halkının hak ettiği hizmetleri bizlerden daha iyi verme noktasında önemli çalışma yapacaklar. Kalene hoş geldin Fevzi Topuz! Sana iyi korunmuş ve layıkıyla hizmet üretmeye çalışmış bir belediye ve ekibimi devrediyorum. Başarılar diliyorum, yolun açık olsun!” diye konuştu.

Milas’ın yeni belediye başkanı Fevzi Topuz ise, hedeflerinin Atatürk’ün çizdiği muasır medeniyet çizgisinde Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalarak laik bir belediye yönetmek olduğunu söyeldi. Belediyenin mührünü teslim eden Tokat veda ederek makamdan ayrılırken, Başkan Topuz tebrikleri kabul etti.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, ‘hayırlı olsun’ tebriğinde bulunmak üzere hediye veya çiçek göndermek isteyen vatandaşların Atatürkçü Düşünce Derneği’ne bağışta bulunmalarını istedi.