31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Menteşe’de 15 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime girerken, Bağımsız Belediye Başkan Adayı ise çıkmadı.
Belediye Meclisi’ne ise 16 siyasi parti aday gösterirken, bağımsız aday çıkmadı.
İşte, Menteşe Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ŞADİ BALLI
BELEDİYE MECLİSİ
- Mehtap Çahan İş Kadını Ortaokul/Lise
- Salih Soykan İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Müslüm Kıyanç İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Açelya Güngör Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Hüseyin Burak Nizamoğlu Gazeteci-İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Emin Karakuş İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Atiye Betül Baş Yüksek Jeo Müh. Üniversite/Yüksekokul
- Reha Berber Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Cenk Taşkın Esnaf Ortaokul/Lise
- Coşkun Akyol Esnaf Ortaokul/Lise
- Muhyetin Türkoğlu İş İnsanı İlkokul
- Murat Türköz Çevre Müh. Üniversite/Yüksekokul
- Ertuğrul Savran Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Mehmet Aras Turizimci-Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Zafer Aktaş Esnaf-İlçe Genç.K. Üniversite/Yüksekokul
- Gülcan Şahin Ev Hanımı-K.K.Bş Ortaokul/Lise
- Neşe Zengin Sağlık İşçisi Ortaokul/Lise
- İsa Kanmaz İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Ramazan Ertel Sosyolog Üniversite/Yüksekokul
- Ramazan Demir Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Kadir Aras Emekli Polis-Otel İşl. Üniversite/Yüksekokul
- Kadir Atak Serbest Meslek Ortaokul/Lise
- Faruk Körçoban İş İnsanı İlkokul
- Şaban Güven Esnaf Ortaokul/Lise
- Emin Yener Esnaf İlkokul
- Nuri Gültekin Rehberlik Öğretmeni Üniversite/Yüksekokul
- Ayşen Yıldız Ev Hanımı Ortaokul/Lise
- Aytekin Acar Apart İşlt. İlkokul
KONTENJAN
- Yusuf Demirci Yerkesik Eski Bel.B. Üniversite/Yüksekokul
- Emine Dal Kılıçaslan Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Mahmut Kürşat Tükenmez Elektrik Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
ASYA FATMA KAYA
BELEDİYE MECLİSİ
- Cemile Haznedar Serbest Ortaokul/Lise
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
GONCA KÖKSAL
BELEDİYE MECLİSİ
- Merve Fidem Barut Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Emrah Eren Esnaf İlkokul
- Hakan Ünsal İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Tahir Ünsal İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
- Refik Ege Uslu Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Aysun Korkut Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Dinçer Yıldız Makine Teknisyeni Ortaokul/Lise
- Önder Oktay Arslan Emekli Ortaokul/Lise
- Seda Uslu Biyolog Üniversite/Yüksekokul
- Batuhan Kıloğlu Makine Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Veli Ekim Proje Danışmanı Üniversite/Yüksekokul
- Refia Uçar Şahin Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Hasan Uysal Emekli Ortaokul/Lise
- Yüksel Çolak Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
- Ali Bakır Peyzaj Mimarı Üniversite/Yüksekokul
- Şahin Kırkan Müteahit Üniversite/Yüksekokul
- Salih Ovacık Emekli Ortaokul/Lise
- Sema Hisar İnşaat Teknikeri Üniversite/Yüksekokul
- Saim Tezcan İşçi Üniversite/Yüksekokul
- Hande Yılmaz Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Arzu Doğruel Esnaf Ortaokul/Lise
- Mehmet Gültekin Genek Eczacı Üniversite/Yüksekokul
- Pınar Canan Topuz İş Kadını Ortaokul/Lise
- Berna Evkuran Büro Personeli Ortaokul/Lise
- Mehmet Dinçer Esnaf Ortaokul/Lise
- Mehmet Güven Emekli Ortaokul/Lise
- Cihan Akbaş Müteahit İlkokul
- Uğur Ürper İş İnsanı Ortaokul/Lise
KONTENJAN
- Mehmet Tahça Felsefeci / Yazılımcı Üniversite/Yüksekokul
- Başak Dilan Demirel Bayramlı Veteriner Hekim Üniversite/Yüksekokul
- Tuncay Onargan Kasap Ortaokul/Lise
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ
MEHMET SERKAN ÖZÇELİK
BELEDİYE MECLİSİ
- Ömer Bayram Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Güllü Kocasarı Özen Emekli Ortaokul/Lise
- Selçuk Tican Elektrikçi Ortaokul/Lise
- Tayfun Ulu İşletmeci Ortaokul/Lise
- Ömer Fikri Demir İnşaatçı Ortaokul/Lise
- Nuran Dural Harita Ve Kadastro Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Özge Bütüner İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
DEMOKRAT PARTİ
YUSUF YILDIZ
BELEDİYE MECLİSİ
- Ender Engür Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Beyzanur Altaş İş İnsanı Ortaokul/Lise
EMEK PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Tayfun Gülüstan İşçi Üniversite/Yüksekokul
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
EBRU GÖKSAL
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Mehmet Tayer Küçük Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Gülsüm Nazlıoğlu Coşkun Ev İşçisi İlkokul
HÜR DAVA PARTİSİ
İBRAHİM KARATAY
BELEDİYE MECLİSİ
- Nejdet Ağırbaş Esnaf Ortaokul/Lise
- Büşra Çınar Ev Hanıma Ortaokul/Lise
İYİ PARTİ
HÜSEYİN NİZAMOĞLU
BELEDİYE MECLİSİ
- Serdar Sıtkı Gürsoy Makina Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Deniz Ekinci Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Ahmet Zeybek Esnaf Ortaokul/Lise
- Süleyman Taha Palaska İş İnsanı Ortaokul/Lise
- Göksel Öğmen İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Arif Karaağıl Emekli İlkokul
- Vahit Yalçın Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Özay Ülkü İş İnsanı Ortaokul/Lise
- Ayşe Özge Kaya Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Ali Durna Emekli Ortaokul/Lise
- Hasan Ozan Kıdıl Yönetici İlkokul
- Kazım Toprak Emlakçı/Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Sabahattin Binay Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Sakine Esra İnan Özel Sektör Çalışanı Üniversite/Yüksekokul
- Burcu Tuğba Çevik Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Sarp Çoban Mühendis Üniversite/Yüksekokul
- Hamdi Oduncu Esnaf Ortaokul/Lise
- Sena Özkan Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Yiğit Göksal Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Timur Karahan Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Müge Gülsiye Alaçam Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Ali Öztürk Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Eda Ahuzar Özbaş Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Ruhi Özkan Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Şerif Yıldız Esnaf İlkokul
- Mete Akmeşe Özel Sektör Çalışanı Üniversite/Yüksekokul
- Mehmet İbrahim Cancan Öğrenci Ortaokul/Lise
- Nurcan Kılıçarslan Diğer Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Sercan Kayar Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Selahattin Cezayirli Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Çağlar Bozkurt İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
MİLLET PARTİSİ
İZZET USLU
BELEDİYE MECLİSİ
- Ramazan Yılmaz Serbest Meslek Ortaokul/Lise
SAADET PARTİSİ
SALİH ÇİFÇİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Enver Doğan İş Adamı Üniversite/Yüksekokul
SOL PARTİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Hakan Özaydınlık Gazeteci Yazar Üniversite/Yüksekokul
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
NAZMİYE KULAÇ
BELEDİYE MECLİSİ
- Volkan Tamer Esnaf Ortaokul/Lise
- Şadiye Gaye Cön Yazar Üniversite/Yüksekokul
- Serkan Öztürk Esnaf Ortaokul/Lise
- Raziye Özdemir Çiftçi İlkokul
- Emre Uygun Mühendis Üniversite/Yüksekokul
- Erol Çetinkaya Çiftçi İlkokul
- Özge Bozdemir Satış Temsilcisi Üniversite/Yüksekokul
- Batuhan Şentürk Sinema Eleştirmen Ortaokul/Lise
- Cankut Şahin Teknisyen Üniversite/Yüksekokul
- Gökhan Başar Mühendis Üniversite/Yüksekokul
- Serdar Uyar Fotorafçı Ortaokul/Lise
- İsmet Yıldırım Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Uğur Atakan Yıldırım Yönetici Üniversite/Yüksekokul
- Ulaşcan Erik Yönetici Ortaokul/Lise
- Dönay Yıldırım Emekli Ortaokul/Lise
KONTENJAN
- Akgonca Göztaş Besi İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
- Şerefnaz Üsta Öğrenci Ortaokul/Lise
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Murat Balcı Öğrenci Ortaokul/Lise
- Derya Çürük Öğrenci Ortaokul/Lise
- Aleyna Fatma Yaşar Öğrenci Ortaokul/Lise
- Açelya Gök Öğrenci Ortaokul/Lise
- Arda Elkutlu Öğrenci Ortaokul/Lise
- Aleyna Yıldız Öğrenci Ortaokul/Lise
VATAN PARTİSİ
GÜZİN BAŞ
YENİDEN REFAH PARTİSİ
HÜSEYİN SU
BELEDİYE MECLİSİ
- Memet Nesim Polat Serbest İlkokul
- Ramazan Olcay İşçi İlkokul
- Ayşegül Koçyiğit Serbest Meslek Üniversite/Yüksekokul
- Ebru Çakır Ev Hanımı Ortaokul/Lise
- Serkan Karagedik Şoför İlkokul
- Yusuf Olcay Öğrenci Ortaokul/Lise
- Hidayet Talha Türkmen Serbest Ortaokul/Lise
ZAFER PARTİSİ
TAN BİLGİNER
BELEDİYE MECLİSİ
- Leyla Deniz Çerkez İş Güvenliği Uzmanı Üniversite/Yüksekokul
- Yeşim Kara Modelist Üniversite/Yüksekokul
- Aycan Bıdan İş Güvenliği Teknikeri Üniversite/Yüksekokul
- Tuğba Semiz İnsan Kaynakları Uzmanı Üniversite/Yüksekokul
- Hediye Uykur Emlakçı Üniversite/Yüksekokul
- Figen Ay Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Ece Gökçe Diş Hekimi Üniversite/Yüksekokul