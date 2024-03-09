31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Menteşe’de 15 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime girerken,  Bağımsız Belediye Başkan Adayı ise çıkmadı.

Belediye Meclisi’ne ise 16 siyasi parti aday gösterirken, bağımsız aday çıkmadı.

İşte, Menteşe Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ŞADİ BALLI

Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, marinadaki işçilerle yemek yedi Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, marinadaki işçilerle yemek yedi

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mehtap Çahan İş Kadını Ortaokul/Lise
  2. Salih Soykan İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  3. Müslüm Kıyanç İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  4. Açelya Güngör Avukat Üniversite/Yüksekokul
  5. Hüseyin Burak Nizamoğlu Gazeteci-İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  6. Emin Karakuş İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  7. Atiye Betül Baş Yüksek Jeo Müh. Üniversite/Yüksekokul
  8. Reha Berber Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  9. Cenk Taşkın Esnaf Ortaokul/Lise
  10. Coşkun Akyol Esnaf Ortaokul/Lise
  11. Muhyetin Türkoğlu İş İnsanı İlkokul
  12. Murat Türköz Çevre Müh. Üniversite/Yüksekokul
  13. Ertuğrul Savran Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  14. Mehmet Aras Turizimci-Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  15. Zafer Aktaş Esnaf-İlçe Genç.K. Üniversite/Yüksekokul
  16. Gülcan Şahin Ev Hanımı-K.K.Bş Ortaokul/Lise
  17. Neşe Zengin Sağlık İşçisi Ortaokul/Lise
  18. İsa Kanmaz İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  19. Ramazan Ertel Sosyolog Üniversite/Yüksekokul
  20. Ramazan Demir Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  21. Kadir Aras Emekli Polis-Otel İşl. Üniversite/Yüksekokul
  22. Kadir Atak Serbest Meslek Ortaokul/Lise
  23. Faruk Körçoban İş İnsanı İlkokul
  24. Şaban Güven Esnaf Ortaokul/Lise
  25. Emin Yener Esnaf İlkokul
  26. Nuri Gültekin Rehberlik Öğretmeni Üniversite/Yüksekokul
  27. Ayşen Yıldız Ev Hanımı Ortaokul/Lise
  28. Aytekin Acar Apart İşlt. İlkokul

KONTENJAN

  1. Yusuf Demirci Yerkesik Eski Bel.B. Üniversite/Yüksekokul
  2. Emine Dal Kılıçaslan Avukat Üniversite/Yüksekokul
  3. Mahmut Kürşat Tükenmez Elektrik Mühendisi Üniversite/Yüksekokul

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

ASYA FATMA KAYA

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Cemile Haznedar Serbest Ortaokul/Lise

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

GONCA KÖKSAL

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Merve Fidem Barut Avukat Üniversite/Yüksekokul
  2. Emrah Eren Esnaf İlkokul
  3. Hakan Ünsal İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  4. Tahir Ünsal İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
  5. Refik Ege Uslu Mimar Üniversite/Yüksekokul
  6. Aysun Korkut Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  7. Dinçer Yıldız Makine Teknisyeni Ortaokul/Lise
  8. Önder Oktay Arslan Emekli Ortaokul/Lise
  9. Seda Uslu Biyolog Üniversite/Yüksekokul
  10. Batuhan Kıloğlu Makine Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  11. Veli Ekim Proje Danışmanı Üniversite/Yüksekokul
  12. Refia Uçar Şahin Mimar Üniversite/Yüksekokul
  13. Hasan Uysal Emekli Ortaokul/Lise
  14. Yüksel Çolak Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
  15. Ali Bakır Peyzaj Mimarı Üniversite/Yüksekokul
  16. Şahin Kırkan Müteahit Üniversite/Yüksekokul
  17. Salih Ovacık Emekli Ortaokul/Lise
  18. Sema Hisar İnşaat Teknikeri Üniversite/Yüksekokul
  19. Saim Tezcan İşçi Üniversite/Yüksekokul
  20. Hande Yılmaz Avukat Üniversite/Yüksekokul
  21. Arzu Doğruel Esnaf Ortaokul/Lise
  22. Mehmet Gültekin Genek Eczacı Üniversite/Yüksekokul
  23. Pınar Canan Topuz İş Kadını Ortaokul/Lise
  24. Berna Evkuran Büro Personeli Ortaokul/Lise
  25. Mehmet Dinçer Esnaf Ortaokul/Lise
  26. Mehmet Güven Emekli Ortaokul/Lise
  27. Cihan Akbaş Müteahit İlkokul
  28. Uğur Ürper İş İnsanı Ortaokul/Lise

KONTENJAN

  1. Mehmet Tahça Felsefeci / Yazılımcı Üniversite/Yüksekokul
  2. Başak Dilan Demirel Bayramlı Veteriner Hekim Üniversite/Yüksekokul
  3. Tuncay Onargan Kasap Ortaokul/Lise

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ

MEHMET SERKAN ÖZÇELİK

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ömer Bayram Mimar Üniversite/Yüksekokul
  2. Güllü Kocasarı Özen Emekli Ortaokul/Lise
  3. Selçuk Tican Elektrikçi Ortaokul/Lise
  4. Tayfun Ulu İşletmeci Ortaokul/Lise
  5. Ömer Fikri Demir İnşaatçı Ortaokul/Lise
  6. Nuran Dural Harita Ve Kadastro Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  7. Özge Bütüner İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul

DEMOKRAT PARTİ

YUSUF YILDIZ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ender Engür Emekli Üniversite/Yüksekokul
  2. Beyzanur Altaş İş İnsanı Ortaokul/Lise

EMEK PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Tayfun Gülüstan İşçi Üniversite/Yüksekokul

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

EBRU GÖKSAL

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mehmet Tayer Küçük Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  2. Gülsüm Nazlıoğlu Coşkun Ev İşçisi İlkokul

HÜR DAVA PARTİSİ

İBRAHİM KARATAY

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Nejdet Ağırbaş Esnaf Ortaokul/Lise
  2. Büşra Çınar Ev Hanıma Ortaokul/Lise

İYİ PARTİ

HÜSEYİN NİZAMOĞLU

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Serdar Sıtkı Gürsoy Makina Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  2. Deniz Ekinci Emekli Üniversite/Yüksekokul
  3. Ahmet Zeybek Esnaf Ortaokul/Lise
  4. Süleyman Taha Palaska İş İnsanı Ortaokul/Lise
  5. Göksel Öğmen İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  6. Arif Karaağıl Emekli İlkokul
  7. Vahit Yalçın Mimar Üniversite/Yüksekokul
  8. Özay Ülkü İş İnsanı Ortaokul/Lise
  9. Ayşe Özge Kaya Avukat Üniversite/Yüksekokul
  10. Ali Durna Emekli Ortaokul/Lise
  11. Hasan Ozan Kıdıl Yönetici İlkokul
  12. Kazım Toprak Emlakçı/Emekli Üniversite/Yüksekokul
  13. Sabahattin Binay Emekli Üniversite/Yüksekokul
  14. Sakine Esra İnan Özel Sektör Çalışanı Üniversite/Yüksekokul
  15. Burcu Tuğba Çevik Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  16. Sarp Çoban Mühendis Üniversite/Yüksekokul
  17. Hamdi Oduncu Esnaf Ortaokul/Lise
  18. Sena Özkan Mimar Üniversite/Yüksekokul
  19. Yiğit Göksal Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  20. Timur Karahan Emekli Üniversite/Yüksekokul
  21. Müge Gülsiye Alaçam Emekli Üniversite/Yüksekokul
  22. Ali Öztürk Emekli Üniversite/Yüksekokul
  23. Eda Ahuzar Özbaş Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  24. Ruhi Özkan Emekli Üniversite/Yüksekokul
  25. Şerif Yıldız Esnaf İlkokul
  26. Mete Akmeşe Özel Sektör Çalışanı Üniversite/Yüksekokul
  27. Mehmet İbrahim Cancan Öğrenci Ortaokul/Lise
  28. Nurcan Kılıçarslan Diğer Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Sercan Kayar Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  2. Selahattin Cezayirli Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  3. Çağlar Bozkurt İşletmeci Üniversite/Yüksekokul

MİLLET PARTİSİ

İZZET USLU

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ramazan Yılmaz Serbest Meslek Ortaokul/Lise

SAADET PARTİSİ

SALİH ÇİFÇİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Enver Doğan İş Adamı Üniversite/Yüksekokul

SOL PARTİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Hakan Özaydınlık Gazeteci Yazar Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

NAZMİYE KULAÇ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Volkan Tamer Esnaf Ortaokul/Lise
  2. Şadiye Gaye Cön Yazar Üniversite/Yüksekokul
  3. Serkan Öztürk Esnaf Ortaokul/Lise
  4. Raziye Özdemir Çiftçi İlkokul
  5. Emre Uygun Mühendis Üniversite/Yüksekokul
  6. Erol Çetinkaya Çiftçi İlkokul
  7. Özge Bozdemir Satış Temsilcisi Üniversite/Yüksekokul
  8. Batuhan Şentürk Sinema Eleştirmen Ortaokul/Lise
  9. Cankut Şahin Teknisyen Üniversite/Yüksekokul
  10. Gökhan Başar Mühendis Üniversite/Yüksekokul
  11. Serdar Uyar Fotorafçı Ortaokul/Lise
  12. İsmet Yıldırım Emekli Üniversite/Yüksekokul
  13. Uğur Atakan Yıldırım Yönetici Üniversite/Yüksekokul
  14. Ulaşcan Erik Yönetici Ortaokul/Lise
  15. Dönay Yıldırım Emekli Ortaokul/Lise

KONTENJAN

  1. Akgonca Göztaş Besi İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
  2. Şerefnaz Üsta Öğrenci Ortaokul/Lise

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Murat Balcı Öğrenci Ortaokul/Lise
  2. Derya Çürük Öğrenci Ortaokul/Lise
  3. Aleyna Fatma Yaşar Öğrenci Ortaokul/Lise
  4. Açelya Gök Öğrenci Ortaokul/Lise
  5. Arda Elkutlu Öğrenci Ortaokul/Lise
  6. Aleyna Yıldız Öğrenci Ortaokul/Lise

VATAN PARTİSİ

GÜZİN BAŞ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

HÜSEYİN SU

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Memet Nesim Polat Serbest İlkokul
  2. Ramazan Olcay İşçi İlkokul
  3. Ayşegül Koçyiğit Serbest Meslek Üniversite/Yüksekokul
  4. Ebru Çakır Ev Hanımı Ortaokul/Lise
  5. Serkan Karagedik Şoför İlkokul
  6. Yusuf Olcay Öğrenci Ortaokul/Lise
  7. Hidayet Talha Türkmen Serbest Ortaokul/Lise

ZAFER PARTİSİ

TAN BİLGİNER

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Leyla Deniz Çerkez İş Güvenliği Uzmanı Üniversite/Yüksekokul
  2. Yeşim Kara Modelist Üniversite/Yüksekokul
  3. Aycan Bıdan İş Güvenliği Teknikeri Üniversite/Yüksekokul
  4. Tuğba Semiz İnsan Kaynakları Uzmanı Üniversite/Yüksekokul
  5. Hediye Uykur Emlakçı Üniversite/Yüksekokul
  6. Figen Ay Mimar Üniversite/Yüksekokul
  7. Ece Gökçe Diş Hekimi Üniversite/Yüksekokul