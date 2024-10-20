MUĞLA (AA) - Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda önceki gün sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahaleyi sürdürdü.

Yangın gece saatlerinde Kıran Mahallesi'nin Gökova Körfezi'ne bakan sırtlarında etkisini artırdı.

Kısmen kontrol altına alınan yangında ekiplerin çalışması sürüyor.

Bölgede soğutma çalışmaları da devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dron ile çekilen görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.

İşçilerin alevlere müdahalesini zorlaştıran arazinin çok engebeli olduğu görülürken, yangının etkili olduğu alanlarda tarım arazileri, yaşlı ve genç ormanlar, makilik alanlar bulunduğu daha belirgin ortaya çıkıyor.