MUĞLA (AA) - Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde dün sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale başlattı.

480 personel, 77 araç, 93 arazöz, 17 iş makinesi ve 12 hava aracı yangına müdahale ediyor. Yangınların kontrol altına alınması için civar illerden de destek ekipler geldi. Bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.

Kuyulardan aldıkları suyu aralıksız şekilde Kıran ve Sarnıç Mahalleleri arasındaki yangın göletine taşıyan köylüler, helikopterlerin yangına müdahalesine büyük katkı sağlıyor.

Yangın söndürme çalışmalarına destek veren yaklaşık 100 traktör, göletin sürekli dolu kalmasını sağlamak için helikopterlerin su aldığı havuza su taşıyor.

Helikopterler ise dolu gölete gelerek hızlı bir şekilde su alıp yangın bölgesine sorti yapıyor. Yangının söndürülmesi için yapılan cansiparane çalışmalarda köylülerin büyük fedakarlığı dikkat çekiyor.