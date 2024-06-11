AYDIN (AA) - MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, son iki ayda partisine farklı partilerden 100 kişinin katıldığını söyledi.

MHP İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Alıcık, Köşk ilçesinde İYİ Parti Gençlik Kolları kurucu başkanlığı yapan Ali Özdemir'e MHP rozeti taktı.

Daha sonra konuşma yapan Alıcık, "önce ülkem ve devletim sonra partim" diyen bir kuruluş olduklarını söyledi.

Partisine katılımların oldukça yüksek olduğunu aktaran Alıcık, "Genel Başkanımız 'Ülkücülük MHP'de olur' diyor. Bizde bundan dolayı herkesi MHP saflarına davet ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada dün olduğumuz gibi bugün de haklı olduğumuz ortaya çıktı. Artık baba ocağında birleşme zamanı. Türk milliyetçilerinin baba ocağı MHP'dir. Aydın'daki bütün arkadaşlarımıza MHP çatısı altında siyaset yapmaya davet ediyorum. Herkesi MHP'ye bekliyorum. Son iki ayda partimize farklı partilerden 100 kişi katıldı. Özellikle İYİ Parti'den partimize çok katılımlar var." diye konuştu.



