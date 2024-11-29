Fethiye’de Kadir Sarıhan’ın Ak Parti İlçe Başkanı olması ile Sarıhan’a karşı olan muhalif grup harekete geçmiş ve geçtiğimiz günlerde imza kampanyası yapmışlardı. İmza kampanyasında ismi ön plana çıkan Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten ile ilgili olarak MHP Fethiye İlçe Başaknı Av. Abdulkadir Tekin bir açıklamada bulunarak, Kökten’in MHP ile hiçbir zaman bağının olmadığını belirtti.

Tekin açıklamasında şunları söyledi;

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın mimarı olduğu, Türk ve Türkiye Yüzyılı mefkuremize ulaşacak kadroların buluşma noktası Cumhur İttifakı'mızın ortağı Ak Parti Fethiye İlçe Başkanlığına atanan Sn. Kadir Sarıhan ve Yönetimiyle aynı hassasiyetler etrafında, aynı hedefler için çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Malum kararlılığımızı teyit etmekle birlikte;

Devam eden süreç içerisinde, Fethiyeli hemşerilerimiz üzerinde yanlış bir algıya sebep vermemesi açısından; geçtiğimiz dönem Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı olan Muhammet Kökten'in ne geçmişte ne de bugün partimizin üyesi olmadığını, Partimizin hiç bir organında görevinin olmadığını, kendisinin 2019 yılından bu yana bir başka partinin üyesi olduğunu, Partimizle üyelik dahil herhangi başka bir boyutta hiçbir bağının ve ilişiğinin bulunmadığını Fethiye kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Hiç bir zaman kişisel veya siyasi hesap yapanların durağı olmayan Milliyetçi Hareket Partisi; bundan sonra da Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in hüseyni inanmışlığıyla, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin emrinde, "Önce Ülkem ve Milletim" anlayışıyla Fethiyeli hemşerilerimize ve Türk milletine adanmışların adresi olmaya devam edecektir.

Tanı ağarmamış gecelerin ummanında hilalimizi yüzdürmeye, kervan kervan yürümeye, kafile kafile yükselmeye devam edeceğiz.