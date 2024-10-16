Son yapılan yerel seçimlerde Ortaca'yı kaybeden MHP'de hareketli anlar yaşanıyor. Seçimlerin ardından sessizlik hakim olan partide, Ortaca'nın kaybedilmesi sonrası MHP İlçe Başkanı Nebahat Akyıldız Çobanoğlu, MHP Genel Merkezi tarafından görevinden alındı.

2023 Ağustos ayında MHP İlçe Başkanlığı görevine getirilen Nebahat Akyıldız Çobanoğlu, özellikle seçim sürecinde Belediye Başkanı iken yine MHP'den aday gösterilen Alim Uzundemir aralarında fikir ayrılığı olduğu yönünde kamuoyunda iddialar vardı.

Yaşanan son gelişme ile MHP Genel Merkezi'nin Ortaca'daki seçimleri kaybedilmesinde sorumlu olarak Nebahat Akyıldız Çobanoğlu'nu gördüğü konuşuluyor.

Konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmazken, Çobanoğlu'nun yerine kimin atanacağı merak konusu.