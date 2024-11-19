Ekim Ayı’nda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ortaca İlçe Başkanı Nebahat Akyıldız Çobanoğlu görevden alınmış o günden sonra yerine kimi ilçe başkanı olacağı merak konusu olmuştu.

MHP Ortaca İlçe Başkanlığı’na Elvan Yüksel getirildi. Konu hakkında açıklamada bulunan Elvan Yüksel, “Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı görevini şahsıma ve yönetimime layık gören Türkmen beyimiz bilge liderimiz Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli liderimize ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız sayın Edip Semih Yalçın başkanımıza, sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. Ortaca ilçemizde şahsıma ve ilçe yönetimime verilen bu kutsal davayı layıkı ile görevi vazıfe bilerek Milliyetçi Hareket Partisi dava arkadaşlarımı ve ilçe halkımızı kucaklayarak partimizi temsil edeceğim. Saygılarımla" dedi.