31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Milas’de 15 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime girerken, 1 kişi de Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere giriyor.
Belediye Meclisi’ne ise 17 siyasi parti aday gösterirken, bağımsız aday çıkmadı.
İşte, Milas Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;
ADALET PARTİSİ
SALİH ÖNEL
BELEDİYE MECLİSİ
- Yalçın Semiz Emekli Memur Üniversite/Yüksekokul
- Oğuzhan Turğut Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Cihan Sarıman Emekli Üniversite/Yüksekokul
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
RÜŞTÜ YİĞİTKAYA
BELEDİYE MECLİSİ
- Duygu Pınar Marçalı Doğru Orman Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Bayram Karataç Avukat Katibi Ortaokul/Lise
- Ejder Üstek Nakliyatçı İlkokul
- Murat Yıldırım Mimar- Mühendis Üniversite/Yüksekokul
- Nevzat Solmaz Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Muhammed Dinler Bilirkişi Üniversite/Yüksekokul
- Sibel Karakaş Şehir Plancısı Üniversite/Yüksekokul
- Muharrem Çetin Türkhava Yolları Ortaokul/Lise
- Serdal Atabey Esnaf Ortaokul/Lise
- İlhan Şimşek Mütahit Ortaokul/Lise
- Mücahit Esenkaya Emekli Ortaokul/Lise
- Hüseyin Bozan İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Bahadır Çelikoğlu İşletmeci İlkokul
- Oğuz Kaan Dinç Sigortacı Üniversite/Yüksekokul
- Özer Sarı İşletmeci Ortaokul/Lise
- Adem İpek Danışman Ortaokul/Lise
- Cengiz Önder Sevim Emekli İmam Üniversite/Yüksekokul
- Hasan Kuşçu İşletmeci İlkokul
- Burcu Yılmaz Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Mahmut Kiriş Oto Emlak Alım Satım Üniversite/Yüksekokul
- Nazan Demir Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Ortaokul/Lise
- Erol Musluk Ortaokul/Lise
- Tansu Yılmaz İlçe Spor Müdürlüğü Üniversite/Yüksekokul
- Kadri Demirbağ Özel Sektör Ortaokul/Lise
- Cem Lök Özel Sektör Ortaokul/Lise
- Dilek Karaaslan Makina Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Murat Demirbağ Sağlık Kurumu İşletmecisi Üniversite/Yüksekokul
- Selahattin Kerem Köz Yönetmen Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Hasan Kökten Mütahit Üniversite/Yüksekokul
- Mehmet Ali Şimşek Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Mehmet Ali Kalay Mimar- Motorsiklet Üreticisi Üniversite/Yüksekokul
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
ÇETİN ÇUKUR
BELEDİYE MECLİSİ
- Ahmet Soyuer Emekli İlkokul
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
FEVZİ TOPUZ
BELEDİYE MECLİSİ
- Ece Gülen Ozan İnş.Müh.-Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Bülent Sezgin İç Mimar-Çevre Tasarımcısı Üniversite/Yüksekokul
- Ali Rıza Öner Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Barbaros Gezgin Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Gülşen Gökçe Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Çağlar Koban Maden Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- İbrahim Özfen Serbest Muh.Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
- Mustafa Özgülergil İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
- Ali Özgür Müteahit Ortaokul/Lise
- Filiz Çoğlu Yaba Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Musa Balkaya Veteriner Hekim Üniversite/Yüksekokul
- Mehmet Bozan Elektrik Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Hüseyin Çöllüoğlu Emekli Ortaokul/Lise
- Mehmet Murat Yazar İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- İsmail Altın Jeoloji Yüksek Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Emrah Mergen Serbest Muh.Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
- Cenker Çetin Emlak Danışmanı-İşletme Üniversite/Yüksekokul
- Saim Tartan İş İnsanı İlkokul
- Şeref Çağırkan Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
- Ahmet Kılbey İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Deniz Ilbıra İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Ahmet Karabıyık Özel Eğitim Kurucusu İlkokul
- Dursun Demirkan Makine Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Eyüp Murat Gökkaya İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Halil İbrahim Yılmaz Uluslar Arası Ticaret Üniversite/Yüksekokul
- Yusuf Erol Tüccar Ortaokul/Lise
- Recep Göktaş Emekli Astsubay Ortaokul/Lise
- Metin Şahin Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Önder Ersoy Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Ümit Özbek Doktor Üniversite/Yüksekokul
- Nurten Burçin Aslan Perçin Şehir Ve Bölge Planlama Üniversite/Yüksekokul
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ
MUHAMMET ÇİÇEK
BELEDİYE MECLİSİ
- Bülent Kaya İşletmeci İlkokul
- Halil Çubukçu Esnaf Ortaokul/Lise
- Suat Bıçakcı Esnaf Ortaokul/Lise
- Mustafa Hüseyin Duman Sanatçı İlkokul
DEMOKRATİK SOL PARTİ TÜRKAN
FULYA ÜSKÜDARLI
BELEDİYE MECLİSİ
- Nuriye Bektaş İşçi Ortaokul/Lise
EMEK PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Hacer Argın İşçi Ortaokul/Lise
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
CUMALİ ÇELİK
BELEDİYE MECLİSİ
- Bedrettin Duyğu İşçi İlkokul
- Ahmet İşçi İlkokul
HÜR DAVA PARTİSİ
ADEM ÖZEL
BELEDİYE MECLİSİ
- Halise Şani Ev Hanımı İlkokul
İYİ PARTİ
MEHMET ÇAYIRLI
BELEDİYE MECLİSİ
- Esendal Kozak İş İnsanı İlkokul
- Esma Akbay Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Ali Kurt İş İnsanı İlkokul
- Selin Gülbaş Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Şefika Nur Altunay Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Murat Ekin Esnaf İlkokul
- Eray Özdemir Serbest Muhasebeci Üniversite/Yüksekokul
- Volkan Yalçınkaya Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
- Necati Baran Kartal Aldemir Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Cömert Doğan Ziraat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Ekrem Çetin Emekli Ortaokul/Lise
- Mehmet Aktaş Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Ferudun Akyar Esnaf İlkokul
- Olcay Akarsu Esnaf İlkokul
- Gülpaze Arslan Ev Hanımı Ortaokul/Lise
- Barbaros Keser Esnaf İlkokul
- Ömer Hayati Kılınç Emekli Veteriner Hekim Üniversite/Yüksekokul
- Mustafa Kemal Kayret Esnaf İlkokul
- Tayfun Göktaş Emekli Astsubay Üniversite/Yüksekokul
- İbrahim Aydın Emekli Ortaokul/Lise
- Muammer Arslan Emekli İlkokul
- Cemile Akpalamut Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Kamil Akbulut Çiftçi İlkokul
- Ayşenaz Kurt Öğrenci Ortaokul/Lise
- Yasin Arslan Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Çağlar Anıl Ev Hanımı Ortaokul/Lise
- Ali Kayacik Esnaf Ortaokul/Lise
- Aysun Can Emekli İlkokul
KONTENJAN
- Kasım Özkan Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Tecaettin Yıldız İş İnsanı İlkokul
- Büşra Yakabaşı İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
MİLLET PARTİSİ
KADİR GÜVEN
SAADET PARTİSİ
MURAT TEKİN
BELEDİYE MECLİSİ
- Çiğdem Sodra Eğitimci Üniversite/Yüksekokul
- Furkan Duman Mimar Üniversite/Yüksekokul
- İsmail Aydın Burgaz Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Murat Turunğ Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Gökhan Aci İnşaat Ortaokul/Lise
- Elif Çelik Ev Hanımı İlkokul
KONTENJAN
- Ahmet Akif Karaca İş Adamı Ortaokul/Lise
SOL PARTİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Zülfer Çalış Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BADE DUDU
BELEDİYE MECLİSİ
- Ergun Sibel Yücel Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Besalat Alkaya Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Necdet Kılıç Emekli İlkokul
- Arzu Türkmenoğlu Kamu Yönetimi Üniversite/Yüksekokul
- Melike Nurdan Erdinç Özçelik İşçi Ortaokul/Lise
- Yener Onur Baydar Aşçı Üniversite/Yüksekokul
- Yücel Akat İşçi Üniversite/Yüksekokul
- Deren Çağlayan Mühendis Üniversite/Yüksekokul
- Jale Arslanol İşçi Ortaokul/Lise
- Mehmet Oruc Arkeolog Üniversite/Yüksekokul
- Süleyman Özer Emekli İlkokul
- Esra Aytaç Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Selda Tunçel İşçi Üniversite/Yüksekokul
- Muhammet Emre Bilgiç Mühendis Üniversite/Yüksekokul
- Fatma Kılıç Emekli Ortaokul/Lise
- Hüsamettin Gökhan Alodalı Mühendis Üniversite/Yüksekokul
- Fethi Taşbaş Muhasebeci Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Muhammet Levent Erkan Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Birsen Yalınkılıç İktisat Üniversite/Yüksekokul
- Atıl Güngüt İşletme Üniversite/Yüksekokul
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Sezen Özoktay İşçi Üniversite/Yüksekokul
VATAN PARTİSİ
MEHMET KAYA
BELEDİYE MECLİSİ
- Erdoğan Uyar Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Kasım Yıldırım Emekli Ortaokul/Lise
- Mahmut Akar Çiftçi Ortaokul/Lise
- Cumhur Akbulut Emekli Ortaokul/Lise
YENİDEN REFAH PARTİSİ
ERSİN TOPTAŞ
BELEDİYE MECLİSİ
- Gürsel Doğan Reklamcı İlkokul
- Mehmet Güder Galerici İlkokul
- Mahmut Akın İşletmeci Ortaokul/Lise
- Şeref Yılmaz İnşaat Ortaokul/Lise
- Fatmana Aslı Can Grafiker Ortaokul/Lise
- Fırat Akın Reklamcı Ortaokul/Lise
- Erkan Dere Emlakçı İlkokul
- Birol Katırcı Şoför Ortaokul/Lise
ZAFER PARTİSİ
SUAT YAŞAR
BELEDİYE MECLİSİ
- Ufuk Çulhaoğlu Optisyen Üniversite/Yüksekokul
- Koşar Korkmaz Esnaf Ortaokul/Lise
- Abdulhaluk Güler Serbest Meslek İlkokul
- Emre Kabataş Turizmci Ortaokul/Lise
BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
DURMUŞ ÖZDEMİR