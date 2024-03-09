31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Milas’de 15 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime girerken,  1 kişi de Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere giriyor.

Belediye Meclisi’ne ise 17 siyasi parti aday gösterirken, bağımsız aday çıkmadı.

İşte, Milas Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;

ADALET PARTİSİ

SALİH ÖNEL

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Yalçın Semiz Emekli Memur Üniversite/Yüksekokul
  2. Oğuzhan Turğut Emekli Üniversite/Yüksekokul
  3. Cihan Sarıman Emekli Üniversite/Yüksekokul

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

RÜŞTÜ YİĞİTKAYA

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Duygu Pınar Marçalı Doğru Orman Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  2. Bayram Karataç Avukat Katibi Ortaokul/Lise
  3. Ejder Üstek Nakliyatçı İlkokul
  4. Murat Yıldırım Mimar- Mühendis Üniversite/Yüksekokul
  5. Nevzat Solmaz Mimar Üniversite/Yüksekokul
  6. Muhammed Dinler Bilirkişi Üniversite/Yüksekokul
  7. Sibel Karakaş Şehir Plancısı Üniversite/Yüksekokul
  8. Muharrem Çetin Türkhava Yolları Ortaokul/Lise
  9. Serdal Atabey Esnaf Ortaokul/Lise
  10. İlhan Şimşek Mütahit Ortaokul/Lise
  11. Mücahit Esenkaya Emekli Ortaokul/Lise
  12. Hüseyin Bozan İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  13. Bahadır Çelikoğlu İşletmeci İlkokul
  14. Oğuz Kaan Dinç Sigortacı Üniversite/Yüksekokul
  15. Özer Sarı İşletmeci Ortaokul/Lise
  16. Adem İpek Danışman Ortaokul/Lise
  17. Cengiz Önder Sevim Emekli İmam Üniversite/Yüksekokul
  18. Hasan Kuşçu İşletmeci İlkokul
  19. Burcu Yılmaz Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  20. Mahmut Kiriş Oto Emlak Alım Satım Üniversite/Yüksekokul
  21. Nazan Demir Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Ortaokul/Lise
  22. Erol Musluk Ortaokul/Lise
  23. Tansu Yılmaz İlçe Spor Müdürlüğü Üniversite/Yüksekokul
  24. Kadri Demirbağ Özel Sektör Ortaokul/Lise
  25. Cem Lök Özel Sektör Ortaokul/Lise
  26. Dilek Karaaslan Makina Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  27. Murat Demirbağ Sağlık Kurumu İşletmecisi Üniversite/Yüksekokul
  28. Selahattin Kerem Köz Yönetmen Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Hasan Kökten Mütahit Üniversite/Yüksekokul
  2. Mehmet Ali Şimşek Emekli Üniversite/Yüksekokul
  3. Mehmet Ali Kalay Mimar- Motorsiklet Üreticisi Üniversite/Yüksekokul

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

ÇETİN ÇUKUR

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ahmet Soyuer Emekli İlkokul

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

FEVZİ TOPUZ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ece Gülen Ozan İnş.Müh.-Mimar Üniversite/Yüksekokul
  2. Bülent Sezgin İç Mimar-Çevre Tasarımcısı Üniversite/Yüksekokul
  3. Ali Rıza Öner Avukat Üniversite/Yüksekokul
  4. Barbaros Gezgin Avukat Üniversite/Yüksekokul
  5. Gülşen Gökçe Mimar Üniversite/Yüksekokul
  6. Çağlar Koban Maden Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  7. İbrahim Özfen Serbest Muh.Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
  8. Mustafa Özgülergil İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
  9. Ali Özgür Müteahit Ortaokul/Lise
  10. Filiz Çoğlu Yaba Mimar Üniversite/Yüksekokul
  11. Musa Balkaya Veteriner Hekim Üniversite/Yüksekokul
  12. Mehmet Bozan Elektrik Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  13. Hüseyin Çöllüoğlu Emekli Ortaokul/Lise
  14. Mehmet Murat Yazar İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  15. İsmail Altın Jeoloji Yüksek Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  16. Emrah Mergen Serbest Muh.Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
  17. Cenker Çetin Emlak Danışmanı-İşletme Üniversite/Yüksekokul
  18. Saim Tartan İş İnsanı İlkokul
  19. Şeref Çağırkan Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
  20. Ahmet Kılbey İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  21. Deniz Ilbıra İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  22. Ahmet Karabıyık Özel Eğitim Kurucusu İlkokul
  23. Dursun Demirkan Makine Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  24. Eyüp Murat Gökkaya İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  25. Halil İbrahim Yılmaz Uluslar Arası Ticaret Üniversite/Yüksekokul
  26. Yusuf Erol Tüccar Ortaokul/Lise
  27. Recep Göktaş Emekli Astsubay Ortaokul/Lise
  28. Metin Şahin Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Önder Ersoy Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  2. Ümit Özbek Doktor Üniversite/Yüksekokul
  3. Nurten Burçin Aslan Perçin Şehir Ve Bölge Planlama Üniversite/Yüksekokul

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ

MUHAMMET ÇİÇEK

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Bülent Kaya İşletmeci İlkokul
  2. Halil Çubukçu Esnaf Ortaokul/Lise
  3. Suat Bıçakcı Esnaf Ortaokul/Lise
  4. Mustafa Hüseyin Duman Sanatçı İlkokul

DEMOKRATİK SOL PARTİ TÜRKAN

FULYA ÜSKÜDARLI

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Nuriye Bektaş İşçi Ortaokul/Lise

EMEK PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Hacer Argın İşçi Ortaokul/Lise

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ

CUMALİ ÇELİK

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Bedrettin Duyğu İşçi İlkokul
  2. Ahmet İşçi İlkokul

HÜR DAVA PARTİSİ

ADEM ÖZEL

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Halise Şani Ev Hanımı İlkokul

İYİ PARTİ

MEHMET ÇAYIRLI

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BELEDİYE MECLİSİ

  1. Esendal Kozak İş İnsanı İlkokul
  2. Esma Akbay Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  3. Ali Kurt İş İnsanı İlkokul
  4. Selin Gülbaş Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  5. Şefika Nur Altunay Mimar Üniversite/Yüksekokul
  6. Murat Ekin Esnaf İlkokul
  7. Eray Özdemir Serbest Muhasebeci Üniversite/Yüksekokul
  8. Volkan Yalçınkaya Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
  9. Necati Baran Kartal Aldemir Avukat Üniversite/Yüksekokul
  10. Cömert Doğan Ziraat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  11. Ekrem Çetin Emekli Ortaokul/Lise
  12. Mehmet Aktaş Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  13. Ferudun Akyar Esnaf İlkokul
  14. Olcay Akarsu Esnaf İlkokul
  15. Gülpaze Arslan Ev Hanımı Ortaokul/Lise
  16. Barbaros Keser Esnaf İlkokul
  17. Ömer Hayati Kılınç Emekli Veteriner Hekim Üniversite/Yüksekokul
  18. Mustafa Kemal Kayret Esnaf İlkokul
  19. Tayfun Göktaş Emekli Astsubay Üniversite/Yüksekokul
  20. İbrahim Aydın Emekli Ortaokul/Lise
  21. Muammer Arslan Emekli İlkokul
  22. Cemile Akpalamut Emekli Üniversite/Yüksekokul
  23. Kamil Akbulut Çiftçi İlkokul
  24. Ayşenaz Kurt Öğrenci Ortaokul/Lise
  25. Yasin Arslan Emekli Üniversite/Yüksekokul
  26. Çağlar Anıl Ev Hanımı Ortaokul/Lise
  27. Ali Kayacik Esnaf Ortaokul/Lise
  28. Aysun Can Emekli İlkokul

KONTENJAN

  1. Kasım Özkan Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  2. Tecaettin Yıldız İş İnsanı İlkokul
  3. Büşra Yakabaşı İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul

MİLLET PARTİSİ

KADİR GÜVEN

SAADET PARTİSİ

MURAT TEKİN

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Çiğdem Sodra Eğitimci Üniversite/Yüksekokul
  2. Furkan Duman Mimar Üniversite/Yüksekokul
  3. İsmail Aydın Burgaz Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  4. Murat Turunğ Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  5. Gökhan Aci İnşaat Ortaokul/Lise
  6. Elif Çelik Ev Hanımı İlkokul

KONTENJAN

  1. Ahmet Akif Karaca İş Adamı Ortaokul/Lise

SOL PARTİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Zülfer Çalış Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

BADE DUDU

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ergun Sibel Yücel Mimar Üniversite/Yüksekokul
  2. Besalat Alkaya Emekli Üniversite/Yüksekokul
  3. Necdet Kılıç Emekli İlkokul
  4. Arzu Türkmenoğlu Kamu Yönetimi Üniversite/Yüksekokul
  5. Melike Nurdan Erdinç Özçelik İşçi Ortaokul/Lise
  6. Yener Onur Baydar Aşçı Üniversite/Yüksekokul
  7. Yücel Akat İşçi Üniversite/Yüksekokul
  8. Deren Çağlayan Mühendis Üniversite/Yüksekokul
  9. Jale Arslanol İşçi Ortaokul/Lise
  10. Mehmet Oruc Arkeolog Üniversite/Yüksekokul
  11. Süleyman Özer Emekli İlkokul
  12. Esra Aytaç Emekli Üniversite/Yüksekokul
  13. Selda Tunçel İşçi Üniversite/Yüksekokul
  14. Muhammet Emre Bilgiç Mühendis Üniversite/Yüksekokul
  15. Fatma Kılıç Emekli Ortaokul/Lise
  16. Hüsamettin Gökhan Alodalı Mühendis Üniversite/Yüksekokul
  17. Fethi Taşbaş Muhasebeci Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Muhammet Levent Erkan Mimar Üniversite/Yüksekokul
  2. Birsen Yalınkılıç İktisat Üniversite/Yüksekokul
  3. Atıl Güngüt İşletme Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Sezen Özoktay İşçi Üniversite/Yüksekokul

VATAN PARTİSİ

MEHMET KAYA

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Erdoğan Uyar Emekli Üniversite/Yüksekokul
  2. Kasım Yıldırım Emekli Ortaokul/Lise
  3. Mahmut Akar Çiftçi Ortaokul/Lise
  4. Cumhur Akbulut Emekli Ortaokul/Lise

YENİDEN REFAH PARTİSİ

ERSİN TOPTAŞ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Gürsel Doğan Reklamcı İlkokul
  2. Mehmet Güder Galerici İlkokul
  3. Mahmut Akın İşletmeci Ortaokul/Lise
  4. Şeref Yılmaz İnşaat Ortaokul/Lise
  5. Fatmana Aslı Can Grafiker Ortaokul/Lise
  6. Fırat Akın Reklamcı Ortaokul/Lise
  7. Erkan Dere Emlakçı İlkokul
  8. Birol Katırcı Şoför Ortaokul/Lise

ZAFER PARTİSİ

SUAT YAŞAR

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ufuk Çulhaoğlu Optisyen Üniversite/Yüksekokul
  2. Koşar Korkmaz Esnaf Ortaokul/Lise
  3. Abdulhaluk Güler Serbest Meslek İlkokul
  4. Emre Kabataş Turizmci Ortaokul/Lise

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

DURMUŞ ÖZDEMİR