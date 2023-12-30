Milas Belediyesi, ‘Kültürel Mirası Koruma Programı’ kapsamında 2024 yılı içerisinde “Milas Yahudi Kültürü Projesi” çalışmalarının başlayacağını duyurdu. Proje kapsamında; Milas’taki Yahudi cemaatinin kökenlerinin araştırılması, maddi kültür değerlerinin restore edilmesi ve Milas Yahudi Kültürü’nün tanıtılması amacıyla çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KUDEB Şefliği, Milas Yahudi Kültürü Projesi kapsamında Milas’ta kökenleri ilkçağa kadar uzanan Yahudi Kültürü’nün tanıtım çalışmalarını yürütecek.

Kent Kültürü Araştırmaları kapsamında “Milas’ta Yahudiliğin Sessiz Tanıkları: Bir Mezarlık veya Çok Kültürlülüğün İzini Sürmek” başlığıyla proje de hazırlayan Milas Belediyesi, halk arasında Yahudi Mahallesi olarak bilinen Hoca Bedrettin Mahallesi ve çevresinde ikamet eden, 1940’lı yıllara kadar Milas kent kültürüne ve cemiyet hayatına büyük katkı sağlayan cemaatin ve Gümüşlük Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mezarlık alanının tanıtımını yaparak geçmişin izlerinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak.

Projenin ilk etabını Milas’ın Gümüşlük Mahallesi’nde yer alan “Yahudi Mezarlığı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi” oluştururken, ikinci etabında ise Hoca Bedrettin Mahallesi’ndeki Yahudi kültürüne ait yapıların restorasyonunun planlandığı belirtildi.

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, büyükşehir yasasından sonra mülkiyet hakkı Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Yahudi Mezarlığı düzenleme çalışmalarının, talep üzerine restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak üzere Milas Belediyesi yetki alanına alındığını belirterek “İlk etap çalışmaları 2024 yılının Ocak ayında KUDEB Birim sorumlusu Dr. İ. Ernur Öztekin koordinatörlüğünde kuracağımız ekiple Milas Müze Müdürlüğü denetiminde başlatılacak olup, temizlik ve tespit çalışmalarının ardından Yahudi Mezarlığı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunularak onay alınmasının ardından mezarlık alanının düzenleme çalışmalarının ivedilikle başlatılması planlanmaktadır” dedi.