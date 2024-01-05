Milas Belediyesi, Muğla'nın Milas İlçesi'ne bağlı Kapıkırı Mahallesi'nde, Zeytintepe Mevkii'nde bulunan 5 bin metrekarelik alanda önemli bir restorasyon ve çevre düzenleme projesine başladı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KUDEB Şefliği bünyesinde hazırlanan proje; otopark alanı, ziyaretçi ihtiyaç üniteleri, gölgelikli çok amaçlı sosyal etkinlik alanları, seyir terası, rekreatif amaçlı iskele ve peyzaj düzenlemeleri ile bölge turizmine büyük katkı sağlayacak.

Milas Belediyesi mülkiyetindeki Zeytintepe Mevkii'nde bulunan 5 bin metrekarelik alanda 'Milas Kapıkırı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi' için çalışmalarına başlayan ekipler, hummalı çalışmalarını sürdürüyorlar. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KUDEB Şefliği tarafından hazırlanan 'Milas Kapıkırı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi' kapsamında, bölgeye özel bir planlama yapılarak turizme katkı sağlaması hedefleniyor.

Restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla, bölgenin doğal ve kültürel zenginlikleri ön plana çıkarılarak ziyaretçiler için daha etkileyici bir atmosfer oluşturulması amaçlanırken, sürdürülebilir turizm anlayışıyla bölgenin doğal yapısını koruma ve turistlere unutulmaz bir deneyim sunmak da belirlenen hedefler arasında yer alıyor.

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayı ile Milas Müze Müdürlüğü, Latmos ve Herakleia Kazı Başkanlığı’nın denetiminde, Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün ekipleriyle ilk etabı tamamlanan çalışmaların ikinci etabında ise hazırlanan projeler değerlendirilmek üzere Koruma Bölge Kurulu’na iletilecek.