Milas Belediyesi ilçemizin farklı bölgelerinde yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde çalışma yapılması noktasında tespit ettiği alanlar, muhtar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda gerçekleşen hizmetler kırsal ve merkez mahallelerde hız kesmeden sürüyor.

İlçemizi daha modern bir görüntüye kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ortaköy, Boğaziçi, Koru, Cumhuriyet ve Emek Mahalleleri’nde çalışmalar gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sundu.

Ekipler tarafından Ortaköy Mahallesi Simat mevkiinde 20 ton ekskavatör ile yaklaşık 2 km yol genişletme düzenleme ve gerekli görülen yerlerde 30 luk beton büz koyma işi, Boğaziçi Mahallesi Maya Yolu’nun greyder ile rodmiks tamirleri, Koru Mahallesi Pazar Yeri çevre düzenlemesi ve 770 m2 parke döşeme işi, Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi bağlantı yolu 60 metre bordür, 370 metrekare parke döşeme işi ve Emek Mahallesi Kuğu Sokak 110 m yağmur suyu hattı, 60 m bordür, 550 m2 parke kaplama işi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Gerçekleşen çalışmalar hakkında konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “Muhtar ve vatandaşlarımızın talepleri ve alan incelemesi yaparak tespit ettiğimiz eksiklikler noktasında yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Ekiplerimiz hem kırsal hem de merkez mahallelerimizde çalışmalarını tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sundu. Planlanan programlar çerçevesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Ekiplerimize yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, gerçekleştirilen çalışmaların tüm mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.