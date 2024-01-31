(İGFA) - Son yıllarda e-ticaretin artmasıyla birlikte talep gören iş kolları arasına giren moto kuryelik’e yönelik meslek eğitimler; gençlerin mesleki becerilerini geliştirmelerine ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına, sektörün hizmet kalitesinin yükseltilmesine destek olacak.

Halk Eğitim Müdürlükleri, moto kuryeliği meslek edinmek isteyenler için Migros Aile Kulüplerinde Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı eğitim programları başlattı.

Eğitimleri tamamlayan uygun adaylar, Paket Taxi’de çalışma fırsatı yakalayacak.

Motor ehliyeti bulunanların ücretsiz olarak katılabileceği dört haftalık eğitimlerin ilki Adana, Eskişehir, İzmir ve Malatya illerindeki Migros Aile Kulüplerinde düzenlenecek.

Projenin ilerleyen etaplarında moto kurye eğitimlerinin; İstanbul, Mersin, Balıkesir, Yalova, Edirne, Derince, Denizli, Aydın, Manisa, Ankara, Ordu, Isparta, Antalya, Antep, Mardin, Kayseri, Bursa İnegöl ve Çanakkale illerindeki Migros Aile Kulüplerinde verilmesi hedefleniyor.