Olay, dün gece Ortaca Beşköprü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı işyerinde çalışan Furkan Yanık ile Mutlu Kılıç akşam ilçe merkezinde bir mekanda beraber alkol aldı. İkili, Furkan Y.’ın kullandığı motosiklet ile mekandan ayrıldı. Furkan Y.Beşköprü Mahallesi’ne geldi ve Mutlu Kılıç’ı motorundan indirdikten sonra yanında bulunan tabanca ile göğsüne ateş etti, ardından olay yerinden kaçtı.

Mutlu Kılıç kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mutlu Kılıç'a ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Mutlu Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Furkan Y.’ın yeri, polis ekiplerinin çalışması ile kısa sürede tespit edildi ve gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.