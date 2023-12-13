ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nca ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ikinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasına motosiklet satışları da dahil edildi.

Sıfır satın alınan motosikletlerin de 6 ay ve 6 bin kilometre kullanılmadan satışa çıkarılamayacağının belirtildiği karar, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Ticaret Bakanlığı bu tarihi uzatabilecek.