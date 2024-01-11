Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını anımsatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak 2024'ten itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.

Akıllı telefon kullanımına ilişkin açıklama

Operasyon bölgelerinde akıllı telefon kullanımına ilişkin ne tür tedbirler alındığına ilişkin soru üzerine MSB kaynakları şu bilgileri paylaştı:

"Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımıyla ilgili emir yayınlanmıştır. Bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Hudut, harekat ve operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İlgili mevzuat ve emirler hilafında hareket ederek konusu suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacaktır."