MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekipler yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 8'i çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı.
Bottaki bir kişi de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: aa