MUĞLA (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak amacıyla Menteşe ve Bodrum ilçelerinde tespit edilen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 16 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

Bir adresteki aramada hassas terazinin mini buzdolabına gizlenmesi dikkati çekti

Zanlıların, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.