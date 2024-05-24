MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında, Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen ve içinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik bot durduruldu.

Ekipler, lastik botta aralarında çocukların da yer aldığı 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 1 kişi gözaltına alındı.