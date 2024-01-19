MUĞLA (AA) - Datça ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında yelkenli bir teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere Sahil Güvenlik Botları görevlendirildi.

Ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki 29 düzensiz göçmen kurtardı.

Ayrıca, ilçe açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi tarafından İtalya rotası üzerinde durdurularak 28 düzensiz göçmen, 2 göçmen kaçakçısı ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı yakalandı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Marmaris açıklarındaki özel teknede rahatsızlanan bir kişi Sahil Güvenlik botu ile tıbbi tahliyesi yapılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.