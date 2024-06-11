MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 6'sı çocuk 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından kara üzerinde tespit edilen 5'i çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.