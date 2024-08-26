MUĞLA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi Armella Koyu'nda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi yönlendirildi.
Ekipler, karada 1 düzensiz göçmeni yakaladı.
Datça ilçesinde de düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler tarafından lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarılarak limana getirildi.
Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda tespit edilen 2 lastik bot durdurularak 7'si çocuk 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.