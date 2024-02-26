MUĞLA (AA) - Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Köyceğiz ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.

Atatürk Bulvarı'ndaki açılışta konuşan Ayaydın, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın 10 yılda ilçenin çehresini değiştirerek önemli hizmetler yaptığını söyledi.

Köyceğiz'in en önemli sorunlarının başında tapu sorununun geldiğini belirten Ayaydın, ilçe sakinlerinin en kısa sürede belirlenen fiyatlarla çok rahatlıkla ev ve tapularını alacaklarını kaydetti.

Muğla'nın diğer ilçelerinde olduğu gibi Köyceğiz'in de en önemli probleminin imar sorunu olduğuna işaret eden Ayaydın, "Bütün ilçelerde olduğu gibi Köyceğiz'in de imar planını çıkaracağız. Vatandaşımız rahata kavuşacak. İnşallah Büyükşehir Belediye başkanı seçildiğimde Köyceğiz'in altyapı sorununu kökten çözeceğiz." dedi.

Köyceğiz'in en kısa sürede doğal gaza kavuşacağını vurgulayan Ayaydın, ilçenin köylerine de doğal gazın ulaşması için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Pınarköy'ün tapu sorununu çözmek için çalışma başlattıklarını aktaran Ayaydın, "Büyükşehir Belediye başkanı seçildiğim takdirde hem evlerinizde hem de tarımsal sulama da kullandığınız su fiyatlarını aşağıya çekeğim." diye konuştu.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan da ayırmadan, ayrıştırmadan, canla başla ilçeye hizmet etmek için 31 Mart akşamına kadar çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını belirtti.

Görev yaptığı 10 yılda ilçede önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Ceylan, üçüncü 5 yılda Köyceğiz için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından SKM'nin açılışı, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, AK Parti Muğla Koordinatörü İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ve MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat tarafından gerçekleştirildi.